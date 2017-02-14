От редакции
Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: От редакции: Охранная грамота

Охранная грамота ФСО

Зачем президент расширяет полномочия спецслужбы

Владимир Путин подводит итоги проведенной в последние годы реформы спецслужб, балансируя полномочия силовиков, и меняет правила игры после серии скандалов в правоохранительных структурах. Президент внес в Госдуму поправки в закон «О государственной охране», который регламентирует полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Президентские новеллы расширяют полномочия ФСО и одновременно делают службу охраны высших должностных лиц более закрытой. Сотрудники ФСО получат право безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, речными и морскими портами и получать на бесплатной основе услуги по обеспечению полетов и судовождению. Эта поправка уравнивает статус ФСО с ФСБ, сотрудники которой получили аналогичные права в 2003 г.

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