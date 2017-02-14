Центр денег

Москва нашла замену нефтяным деньгам, но ее опыт едва ли поможет другим регионам: столица продолжает зарабатывать на своем положении финансового и экономического центра страны.

Как следует из предварительных данных об исполнении бюджета города, Москва в 2016 г. получила рекордные за последние пять лет доходы. По сравнению с 2015 г. они выросли на 11%, а бюджет, который планировался с дефицитом на 170 млрд руб., в итоге был исполнен с профицитом в 116 млрд. Такими показателями Москва во многом обязана росту поступлений от налога на прибыль, который зафиксирован также впервые за пятилетку, – в основном за счет финансового сектора, торговли и обрабатывающей промышленности. Показатели тем более впечатляющие, что за эти пять лет Москва лишилась части крупных доноров бюджета за счет образования в 2012 г. консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) из нефтянки (компании, которые консолидируют убытки и прибыли и платят налоги с общего финансового результата, сейчас их 16) и их миграции в другие регионы, в основном по месту добычи и переработки. В результате доля их налогов в доходах Москвы сократилась с 16 до 2%. КГН были задуманы как способ более справедливого перераспределения налога на прибыль между регионами – центрами прибыли, где зарегистрированы головные центры таких компаний, и регионами, где работают их предприятия, но на практике результат не всегда совпадал с замыслом.