«Русские горки» UC Rusal

Последние два года акции UC Rusal торговались вблизи исторических минимумов. Вся капитализация алюминиевой компании долго была меньше, чем принадлежащий ей пакет в «Норникеле». Видимый перелом начался в конце октября – UC Rusal стала стремительно прибавлять в цене. К концу января UC Rusal на Гонконгской бирже подорожала в 1,4 раза. Закономерно, что в этой ситуации кто-то из акционеров захочет заработать. Компании же увеличение количества акций в свободном обращении тоже не помешает – можно попасть в индекс MSCI, а это прямой путь к росту капитализации. Вроде бы все должны быть довольны.

Продать 5% акций UC Rusal из своего пакета в 17,02% решил «Онэксим» Михаила Прохорова. Но аккурат накануне сделки стало известно, что и сама UC Rusal не прочь заработать на растущем рынке. Компания ведет переговоры с банками о продаже новых акций в Лондоне после почти двукратного роста котировок за последний год, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Разумеется, котировки UC Rusal тут же пошли вниз. Это стало одной из причин, почему «Онэксиму» пришлось сократить предложенный к продаже пакет, рассказал источник, близкий к одному из участников размещения. В понедельник группа объявила сбор заявок на покупку 2,5–3,75% акций UC Rusal. Вначале «Онэксим» рассчитывал продать бумаги ровно по рыночной цене, но в итоге пришлось дать 9%-ный дисконт. «Онэксим» выручил за 3,32% акций $240 млн, а по рынку мог бы получить за 3,75% $300 млн.

Конечно, перспектива SPO не единственная причина сокращения предложенного к продаже пакета и дисконта. Без дисконта продать такой дорогой пакет было бы сложно в любом случае. Инвесторы хоть и благосклонны к бумагам российских компаний, но все же ситуация в алюминиевой отрасли далека от безоблачной, объясняли управляющие и аналитики.

Есть, на мой взгляд, еще один немаловажный фактор – опасность, что в компании вот-вот разгорится акционерный конфликт. Летом «Онэксим» начал переговоры о продаже 12% акций алюминиевой компании другому акционеру – Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (у них 15,8% UC Rusal). Но усиление позиций Sual Partners совершенно не на руку контролирующему акционеру UC Rusal – En+ Олега Дерипаски. До открытого конфликта дело пока не дошло, но история компании подтверждает, что он возможен. В 2012 г. Вексельберг, громко хлопнув дверью, покинул кресло председателя совета директоров UC Rusal. Затем партнеры долго судились в арбитраже в Лондоне и вроде бы помирились. Но надолго ли?

Примеры российских акционерных конфликтов свидетельствуют: миноритарные акционеры – последние, кто берется в расчет. Если Дерипаска и Вексельберг с Прохоровым перейдут к полномасштабным боевым действиям, миноритариев сметет по остаточному принципу и о них никто не вспомнит. Именно поэтому худой мир лучше доброй войны: с одной стороны, приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать видимость благополучия, но зато с другой – успокоенные и уверенные в будущем инвесторы могут быть куда более щедрыми, если вдруг нужно срочно продать некоторое количество акций.