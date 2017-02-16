Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: От редакции: Наркотик соцвыплат

Зависимость россиян от государства экономически обременительна, но политически выгодна. Подсаживая население на иглу соцвыплат, государство загоняет себя в угол: деньги в кризис имеют свойство заканчиваться.

По итогам 2016 г. доля социальных выплат в доходах среднестатистического россиянина достигла рекордного уровня в 19,1%, опередив даже времена развитого социализма с тогдашними 15%, подсчитал Росстат. Но это среднее значение, а у 40% населения доля соцвыплат в доходах куда выше – 50–60%, следует из расчетов Всемирного банка.