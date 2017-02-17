Искусство опроса

Россияне неожиданно ополчились на Белоруссию, следует из свежего опроса ВЦИОМа. 78% опрошенных поддерживают введение визового режима с соседями (против – 16%). Против поставок газа по ценам ниже рыночных высказались 60% (за – 34%), а с учетом информации о долге Минска в $340 млн – даже 69% (за – 25%).

Опрос появился вовремя: отношения России и союзной Белоруссии обострились в последние несколько недель сразу на нескольких фронтах. С 12 февраля Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, в ответ Россия приняла решение установить погранзоны на границе с Белоруссией. С начала февраля на уровень конфликта вышли и переговоры с Минском по нефти и газу: 3 февраля Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия подала на Россию в суд из-за сокращения поставок нефти в результате роста задолженности за газ.

Данные опроса тем более выразительны, что традиционно россияне называют Белоруссию наиболее близкой России страной. Всего три месяца назад 66% опрошенных ВЦИОМом назвали Белоруссию главным в СНГ партнером России, а белорусского президента Александра Лукашенко – вызывающим наибольшее доверие лидером.