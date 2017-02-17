Человек из телевизора

Итак, шоу пока не маст гоу он: если верить информированным источникам, продолжения серии губернаторских отставок не будет – по крайней мере, до сентябрьских региональных выборов. Не уволенным можно расслабиться. Но вот мне как зрителю даже немного жаль: уж очень это выглядело слаженно и гармонично.

Пять раз подряд – дважды на прошлой неделе и трижды на этой – все происходило по одному и тому же сценарию. За сутки-двое до дня Х – точечные эксклюзивы в отдельных СМИ о предстоящей досрочной отставке очередного губернатора, сопровождаемые категорическими опровержениями его соратников. Утром в день Х – выступление главы региона на специальной пресс-конференции или рабочем совещании: поставленные задачи выполнены, пора дать дорогу молодым, всем спасибо, все свободны. Ну и, наконец, днем – презентация преемника в кабинете Владимира Путина: с регионом знаком, федеральный опыт имеется – за работу, товарищи.

Разумеется, в том, что Кремль меняет губернаторов, ничего неожиданного нет: курс на заметное обновление власти обозначился еще в прошлом году, а пять отставников давно фигурировали во всевозможных черных списках. Почему это было сделано именно сейчас – тоже понятно: к сентябрьским выборам новые назначенцы должны успеть раскрутиться и показать себя избирателям с лучшей стороны. Но вот почему для этого был выбран жанр сериала? Ведь до сих пор отставки губернаторов были либо точечными (как, например, плановая январская замена главы Адыгеи), либо пакетными, но одномоментными (как в июле прошлого года).

Мне кажется, Кремлю в данном случае была нужна именно правильная телевизионная картинка. На чернуху, связанную с представителями власти, наши телезрители уже насмотрелись – вон даже Путин в своем послании раскритиковал «информационный шум вокруг резонансных случаев». Но нынешний сериал дело совсем другое, тут сплошной позитив. Уходящий лидер, без наручников и следов спецсостава на руках, глядя в камеру честными глазами, рассказывает, как много он сделал для своих избирателей и почему теперь для них это будет делать кто-то другой. И ни прокурор, ни судья его не прерывает. А потом на экране возникает его молодой и энергичный сменщик, получающий отеческое напутствие от мудрого президента – как доказательство преемственности курса и грамотной кадровой политики.

Ну а если вдруг молодые наломают дров больше, чем старые, не беда, запустим новый сериал. Благо место в телеэфире Дональд Трамп уже потихоньку освобождает.