Экономика малого роста

Оптимизм в оценках оте-чественной экономики и перспектив ее развития может оказаться преувеличенным. Статистика фиксирует начало подъема, но цифры ожидаемого роста могут оказаться скромными из-за слабого спроса и проеденных населением сбережений. Даже если удастся достичь запланированных в Минэкономразвития показателей, это будет рост в прежней экономической модели, сохраняющей отставание России от передовых стран.

Свежая статистика Росстата, с которой в среду министр экономического развития Максим Орешкин пришел к Путину, выглядит на первый взгляд обнадеживающе. Тенденции подъема налицо, считает Орешкин: об этом, по его мнению, свидетельствует «очень серьезный» рост погрузок на железнодорожном транспорте (9%) и «очень хороший рост» энергопотребления. Если в 2016 г. рост демонстрировали только отдельные секторы – сельское хозяйство, химическая промышленность, то в 2017-м, надеется Орешкин, к ним присоединятся и другие, начнет расти потребление, чему будет способствовать рекордно низкая инфляция в 4%, за которую борется Центробанк. Итого, резюмировал Орешкин, можно ждать 2%-ного роста ВВП.

Рост потребления электроэнергии, на который ссылался Орешкин, в IV квартале 2016 г., по данным Росстата, по сравнению с тем же периодом 2015 г. составил 3,5%, годовой рост – 1,5%. Постепенно оживает промышленность.