История одного депутата

Новость о бегстве на Украину бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его жены, тоже экс-депутата и оперной певицы Марии Максаковой, взорвала российскую политику. На прошлой неделе у россиян случилось и еще одно тяжкое разочарование – Дональд Трамп, кажется, утратил титул главной на­дежды России, но наши «предатели» заокеанского явно превзошли.

Главным злодеем, конечно, стал Вороненков, успевший дать показания на экс-президента Украины Виктора Януковича и рассказать в нескольких интервью о неправомерном присоединении Крыма, узурпировавшей власть ФСБ и повсеместно фальсифицируемых выборах. И ведь ладно бы речь шла о заурядном заднескамеечнике или внесистемном оппозиционере, шакалящем у посольств. Отнюдь! Да, в думскую историю член фракции КПРФ Вороненков вошел скорее как светский персонаж – неожиданный муж единоросса Максаковой и отец «первого межфракционного ребенка». Но и в депутатской работе он всегда строго придерживался руководящей линии: ругал украинский майдан, голосовал за запрет американского усыновления и возвращение Крыма и даже стал соавтором одного из знаковых законов времен «бешеного принтера» – об ограничении права иностранцев владеть российскими СМИ.

Более того, исходя из его биографии Вороненкова можно считать чуть ли не идеальным депутатом. Бывший силовик – с отличием окончил суворовское училище и Военный университет, четыре года отслужил в военной прокуратуре. Знаток региональных проблем – пять лет проработал в Ненецком округе как вице-мэр и вице-губернатор. Опытный юрист – возглавлял кафедру в юридическом институте Петербурга и написал кандидатскую о правовом нигилизме. И даже проблемы с законом у него были вполне типические: офшоры регулярно обнаруживаются у многих уважаемых представителей власти, да и в мошенничестве их обвиняют куда чаще, чем в измене родине.

Так что самый животрепещущий сейчас для наших компетентных органов вопрос – как распознать будущих предателей, если они так глубоко законспирированы, что ничем не отличаются от проверенных патриотов? Может, стоит «взять в разработку» не оппозиционеров, которые ни на что не влияют, а как раз «лидеров общественного мнения», не вылезающих из телевизора?

А то ведь эдак может дойти и до того, что главный борец с геями вдруг переедет на ПМЖ в Голландию, а какой-нибудь генерал, героически отбивавший у Украины Крым, расскажет в эфире CNN о свежих планах захвата Киева за два часа одним десантным полком.