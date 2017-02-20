Субъект-менеджеры
- Павел Аптекарь,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Новая методология подбора губернаторов, презентованная российскому обществу на прошлой неделе (см. статью на стр. 02), больше похожа на замещение вакантных должностей в крупной корпорации – конкурс кандидатов, тестовые задания, несколько собеседований и т. п. В принципе, мнение о том, что Российская Федерация на самом деле Российская Корпорация, давно стало общим местом; с этой точки зрения подбор «менеджеров среднего звена», каковыми являются губернаторы, на основе последних достижений кадровой корпоративной политики можно только приветствовать. Интересно, спрашивали ли их на собеседовании: «Кем вы видите себя через пять лет?»
Новые кураторы кадровой политики намекают, что теперь кандидаты в главы регионов будут выбираться прежде всего по меритократическим принципам, лояльность остается важным критерием, но теряет ключевое значение, говорит политолог Алексей Титков.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров