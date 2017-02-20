От редакции
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: От редакции: Субъект-менеджеры

Субъект-менеджеры

Губернаторы перестают быть публичным политическим резервом

Новая методология подбора губернаторов, презентованная российскому обществу на прошлой неделе (см. статью на стр. 02), больше похожа на замещение вакантных должностей в крупной корпорации – конкурс кандидатов, тестовые задания, несколько собеседований и т. п. В принципе, мнение о том, что Российская Федерация на самом деле Российская Корпорация, давно стало общим местом; с этой точки зрения подбор «менеджеров среднего звена», каковыми являются губернаторы, на основе последних достижений кадровой корпоративной политики можно только приветствовать. Интересно, спрашивали ли их на собеседовании: «Кем вы видите себя через пять лет?»

Новые кураторы кадровой политики намекают, что теперь кандидаты в главы регионов будут выбираться прежде всего по меритократическим принципам, лояльность остается важным критерием, но теряет ключевое значение, говорит политолог Алексей Титков.

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