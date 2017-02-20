Сам себе электростанция

Правительство решило стимулировать развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); согласно поручению вице-премьера Аркадия Дворковича Минэкономразвития и ФАС должны представить проект плана мероприятий уже к 1 апреля. Это означает, что физические лица и небольшие предприятия смогут устанавливать на своих территориях солнечные панели, ветроэлектрические и, возможно, иные установки малой мощности (до 15 кВт, при том что для домохозяйств может быть достаточно около 5 кВт), подключать их к сети и обеспечивать свои потребности в электроэнергии, поставляя излишки в сеть. В периоды, когда солнца или ветра мало, владельцы таких установок смогут пользоваться электроэнергией из сети.

До этого в России широкую огласку получил лишь один случай, когда житель Калининграда установил на крыше своего частного дома солнечные панели и договорился об их подключении к городской электросети с возможностью крутить счетчик в обратном направлении при излишке вырабатываемой электроэнергии. Для сравнения: в США и странах Европы микрогенерация с подключением к сети была возможна начиная с 1980-х гг. В США сейчас на микрогенерацию приходится около трети всего производства электроэнергии за счет солнца, а число солнечных микрогенерирующих установок уже превысило 1 млн. Учитывая это, новое поручение правительства является долгожданным и важным шагом на пути развития ВИЭ в России.

В мире существуют две основные схемы поддержки микрогенерации за счет ВИЭ: взаимозачет электроэнергии (net metering) и зеленый тариф (feed-in tariff). Взаимозачет предполагает, что в ветреные или солнечные часы владелец микрогенерирующей установки поставляет в сеть излишки электроэнергии, которые он не может потребить сам, а в безветренные или ночные часы потребляет электроэнергию из сети в зачет поставленных ранее объемов. Если по итогам расчетного периода (чаще всего месяца) такой участник распределенной генерации потребил больше электроэнергии, чем поставил, то он компенсирует разницу по обычному тарифу. Если наоборот, то он может использовать образовавшийся излишек в последующих периодах или даже получить выплаты от энергокомпании, если они предусмотрены. При использовании взаимозачета требуется лишь один счетчик, который будет показывать разницу между объемами взятой и поставленной в сеть электроэнергии. Зеленый тариф позволяет владельцам микрогенерирующих установок получать компенсацию за поставленную в сеть электроэнергию, превышающую розничный тариф, однако по мере роста числа владельцев таких установок размеры зеленого тарифа обычно снижаются и в конечном счете сравниваются с розничным тарифом. Такая схема требует установки двух отдельных счетчиков.

Судя по тексту поручения, в России будет введена схема взаимозачета электроэнергии. С точки зрения потенциального участника микрогенерации, более выгодным было бы введение зеленого тарифа. Поручение исключает поддержку микрогенерации в многоквартирных домах; также микрогенерация ограничена установленной мощностью в 15 кВт, а значит, за пределами этого понятия окажутся установки фермерских хозяйств и малых предприятий с большей мощностью. Такие хозяйства и предприятия по-прежнему смогут пользоваться автономной генерацией или устанавливать системы мощностью 15 кВт, а недостающие объемы потреблять из сети. Теоретически они также могут стать участниками розничного рынка электроэнергии и мощности, но практически они вряд ли справятся со сложными требованиями, предъявляемыми к таким участникам. В любом случае даже введение взаимозачета с ограничением установленной мощности на уровне 15 кВт может стать большим достижением.

В мире уже наработана солидная база лучших практик в сфере поддержки микрогенерации за счет ВИЭ. Например, в США как раз наиболее распространено использование взаимозачета – он применяется в подавляющем большинстве штатов за очень редким исключением. Также взаимозачеты применяются во многих провинциях Канады. В Европе наибольшее распространение получил зеленый тариф, и не только в сегменте микрогенерации, – зеленый тариф фактически являлся основным драйвером роста всего европейского рынка ВИЭ начиная с конца 1970-х гг. и до недавнего времени, пока возобновляемая энергетика была очень дорогой. В последние несколько лет он теряет свою значимость ввиду того, что производство электроэнергии на солнечных и тем более ветровых электростанциях большой мощности, особенно в богатых соответствующими ресурсами ВИЭ регионах, уже конкурентоспособно или близко к точке безубыточности в сравнении с традиционной генерацией.

Микрогенерация прежде всего нужна для снижения выбросов парниковых газов и вредных веществ, для снижения потерь в сетях, диверсификации источников энергии, а также для вовлечения граждан в решение экологических проблем, часто с предоставлением возможностей экономии на электроэнергии. Помимо этих аргументов, которые пока воспринимаются в России как фантастика, есть и чисто экономические общественные выгоды. Внедрение поддержки микрогенерации за счет ВИЭ позволит создать новые рабочие места как в производственных отраслях, так и в сфере услуг, в том числе в малых городах и деревнях. Например, в США владельцем микрогенерирующей установки может быть третья сторона, в качестве которой, кстати, выступают и обычные электроэнергетические компании; около 70% солнечной микрогенерации находится в лизинге. Также солнечные панели можно покупать в кредит и страховать.

Автор – научный сотрудник РАНХиГС