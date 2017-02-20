Последствия обиды
- Павел Аптекарь
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Свержение президента Виктора Януковича три года назад российская элита сочла своим поражением. Ее стремление к реваншу стимулировало активизацию антиукраинских сил в Крыму и в Донбассе и породило серьезный конфликт с Западом.
21 февраля 2014 г. Янукович бежал из Киева после победы протестов на майдане. Падение Януковича, отказавшегося в конце 2013 г. от сближения с Евросоюзом (разгон его сторонников и послужил детонатором для массовых волнений на майдане) и обещавшего присоединиться к интеграционным проектам России на постсоветском пространстве, в Москве расценили как нарушение Западом негласных договоренностей.
Януковича в Москве не считали пророссийским лидером и относились как к наименьшему злу, отмечает политолог Евгений Минченко. Тем не менее Россия пыталась использовать смену власти на Украине в 2009 г., чтобы восстановить влияние на постсоветском пространстве. В мае 2010 г. президент России Дмитрий Медведев пригласил Киев присоединиться к Организации договора о коллективной безопасности, устав которой позволяет оказать военную помощь стране – члену договора. Украина отказалась.
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