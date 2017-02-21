Вопросы налогообложения роботов

Дискуссия о том, как именно быть с сокращением рабочих мест, вызванным роботизацией, на наших глазах из футурологии превращается в насущную проблему. Как следует из ежегодного отчета Technology Vision 2017, подготовленного консалтинговой компанией Accenture, искусственный интеллект из лабораторной разработки стал игроком на рынке труда, составляя все более заметную конкуренцию человеку.

Работодатель имеет сейчас реальный выбор между возможностью нанять человека или внедрить робота, причем у каждого варианта есть плюсы и минусы. По данным отчета The Future of Jobs, представленного год назад в рамках Всемирного экономического форума, к 2020 г. свое нынешнее рабочее место из-за развития технологий потеряет более 5 млн человек. По мере того как это все больше становится реальностью, проблема из экономической превращается в политическую и все острее встает вопрос о ее решении на законодательном уровне.

На днях Европарламент отклонил проект общеевропейских норм, касающихся роботов (среди предложений специальный правовой статус для роботов, особые правила страховки на случай травм, вызванных автономными системами, и налог для производителей таких систем), но главные дискуссии еще впереди. Не отстает и Россия: среди сторонников разработки правового регулирования использования роботов председатель Госдумы Вячеслав Володин; один из основателей Mail.ru – Дмитрий Гришин разработал концепцию закона о робототехнике.