Проголосуй и получи квартиру

Президент Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным одобрил идею массового сноса старого жилого фонда и строительства на освободившихся площадях современных домов. В первую очередь столичные власти намерены завершить снос хрущевок, что, по их мнению, позволит избежать ненужного капитального ремонта. В Москве сейчас более 800 пятиэтажек общей площадью около 25 млн кв. м – это более 10% жилого фонда Москвы. В предвыборный период (выборы президента должны состояться в марте 2018 г., мэра – в сентябре) условный девиз «проголосуй за имярека и получи квартиру» выглядит привлекательно.

Ключевая проблема столь масштабного проекта стоимостью, по разным оценкам, от 4 трлн до 6 трлн руб. – финансирование. При нынешних расходах городского бюджета (1,6–1,7 трлн руб. в год) в Москве реализация затянется на 15–20 лет. Мэр уверен, что деньги найдутся, но хотелось бы понять, из каких источников.