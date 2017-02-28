Продажа мира

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики постановил, что с 1 марта 2017 г. основной денежной единицей в ЛНР станет российский рубль. В первый раз он постановлял это 18 августа 2015 г., вводя рубль с 1 сентября того же года, но, возможно, мировое сообщество как-то подзабыло. Вряд ли забыли местные жители – рубль давно уже статистически главная валюта в ЛНР (как и в ДНР), поскольку война и экономическая блокада со стороны Киева сократили поступления гривны и, наоборот, помощь, в том числе неформальная, со стороны России увеличила предложение рубля. Наверняка, кстати, рост экспорта российских продуктов на Украину (т. е. в ДНР и ЛНР) оплачен российскими же рублями.

Новое заявление ЛНР важно с медийной точки зрения. Оно появилось через несколько дней после указа Владимира Путина о признании Россией паспортов непризнанных республик. Также с 1 марта ДНР и ЛНР угрожают ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Украина не прекратит транспортную блокаду. Речь прежде всего о компаниях главного донецкого олигарха Рината Ахметова, которые продолжали работать (и платить зарплату) почти без остановок, несмотря на конфликт.