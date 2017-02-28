От редакции
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: От редакции: Продажа мира

Продажа мира

Украина и Россия начинают формулировать новые позиции по Донбассу

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики постановил, что с 1 марта 2017 г. основной денежной единицей в ЛНР станет российский рубль. В первый раз он постановлял это 18 августа 2015 г., вводя рубль с 1 сентября того же года, но, возможно, мировое сообщество как-то подзабыло. Вряд ли забыли местные жители – рубль давно уже статистически главная валюта в ЛНР (как и в ДНР), поскольку война и экономическая блокада со стороны Киева сократили поступления гривны и, наоборот, помощь, в том числе неформальная, со стороны России увеличила предложение рубля. Наверняка, кстати, рост экспорта российских продуктов на Украину (т. е. в ДНР и ЛНР) оплачен российскими же рублями.

Новое заявление ЛНР важно с медийной точки зрения. Оно появилось через несколько дней после указа Владимира Путина о признании Россией паспортов непризнанных республик. Также с 1 марта ДНР и ЛНР угрожают ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Украина не прекратит транспортную блокаду. Речь прежде всего о компаниях главного донецкого олигарха Рината Ахметова, которые продолжали работать (и платить зарплату) почти без остановок, несмотря на конфликт.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике