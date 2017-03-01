План перехвата

Представители Минфина раскрыли некоторые параметры готовящегося к выпуску в апреле дебютного выпуска «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ). Новый вид ОФЗ будет доступен для инвестиций исключительно гражданам-резидентам. Номинальная стоимость именных купонных облигаций составит 1000 руб., срок погашения – от одного года до пяти лет. На организованном рынке облигации торговаться не будут. Объем первого трехлетнего выпуска составит 20 млрд руб., всего в 2017–2019 гг. Минфин планирует с помощью новых бумаг привлечь в бюджет порядка 1 трлн руб. Это 4% от средств граждан, хранящихся сегодня в банках.

Минфину придется задействовать окошки самих банков: размещать и обслуживать «народные» ОФЗ будут банки-агенты, по словам представителей Минфина, пока это будут Сбербанк и «ВТБ 24». Захотят ли банки активно избавляться от клиентов, предлагая им ОФЗ вместо собственного продукта, большой вопрос.

На обслуживание выпусков «народных» ОФЗ через банки Минфину потребуются дополнительные средства. Возможно, ему также придется потратиться и на изготовление бланков облигаций. По форме это будут документарные ОФЗ – они более понятны потребителю, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник Минфина. О величине общих расходов Минфина на выпуск и обслуживание «народных» облигаций пока не известно, но, очевидно, расходы будут выше, чем для традиционных ОФЗ.

Доходность первого выпуска новых ОФЗ, по словам министра финансов Антона Силуанова, составит 8,5% годовых. Это примерно на 0,5 п. п. выше фиксированного купона обращающихся на рынке ОФЗ с дюрацией около трех лет. С другой стороны, оплачивать услуги агентов по размещению ОФЗ, судя по всему, придется покупателям бумаг. По признанию чиновников, агентская комиссия будет зависеть от вложенной инвестором суммы. В среднем она составит те же 0,5%, максимум – 1,5%. Это, безусловно, снизит итоговую доходность вложений.

Анонсированная чиновниками доходность «народных» ОФЗ даже с учетом комиссий выглядит привлекательнее ставок банковских вкладов. Но не настолько, чтобы вкладчики начали массово превращаться в инвесторов. Например, в Сбербанке премиальные клиенты при вложении нескольких миллионов рублей на три года с учетом капитализации процентов получат доходность 7,6–7,7% годовых. В «ВТБ 24» – примерно столько же.

Однако «народные» ОФЗ вряд ли получится разместить на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Поэтому инвестор лишается дополнительной прибыли в виде налогового вычета в размере 13% от вложенных средств (пока в пределах 400 000 руб.), которую мог бы получить, инвестируя в обычные ОФЗ через ИИС. Так что вкладчику очевидно выгоднее инвестиции в рыночные гособлигации.

Удастся ли при таких условиях приучить граждан-вкладчиков к инвестициям через «народные» ОФЗ, на что надеется Минфин, совсем не очевидно. Ведь предыдущие попытки – бумажные облигации государственного сберегательного займа, которые выпускались Минфином в середине 90-х гг., и бездокументарные муниципальные облигации Москвы для населения в начале 2000-х – по разным причинам успеха не имели.