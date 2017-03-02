Отдайте дивиденды!

Наступила весна, ежегодные споры о размере дивидендов госкомпаний в разгаре. В прошлом году по предложению Минфина было принято решение о выплате не менее половины прибыли по МСФО акционерам в качестве дивидендов. Не все компании выполнили это решение, однако по сравнению с 2015 г. выплаты возросли на 87%. Более того, впечатленные напором правительства менеджеры, раньше свободно рассуждавшие о том, что, дескать, акционеры и так получают достаточно, умерили прыть и, напротив, заговорили о планах довести выплаты до половины прибыли и более.

На фоне несколько выросших цен на нефть и возобновления роста экономики важно не допустить отката назад. Белый дом, уже много лет пытающийся добиться от госкомпаний роста эффективности, должен наконец понять, что лучший способ прийти к этой цели – начать вести себя как настоящий собственник, а значит, сфокусироваться на доходах, которые компании под его контролем приносят бюджету. Все остальное – разговоры в пользу бедных. Стоит только сесть за один стол с менеджментом любой госкомпании, чтобы обсудить надежность ее трубопроводов, планы «инновационного развития» или международной экспансии – и бой уже проигран. Выходя на поле, на котором представители компаний заведомо компетентнее, вооружены большим количеством цифр и располагают неограниченными ресурсами для доказательства своей правоты, любое ведомство обречено. Например, многолетние усилия правительства по контролю издержек в электросетевом комплексе привели лишь к тому, что измерителем успеха стал показатель, который улучшается... с ростом капитальных затрат компаний.

Именно поэтому стоит брать пример с частных акционеров крупных российских компаний. Все они хотят получать высокий доход на свои инвестиции – и большинство компаний платят серьезные дивиденды. Развитие бизнеса финансируется, как правило, путем привлечения долга и из оставшейся после выплаты дивидендов части прибыли.

Выплата значительных дивидендов автоматически добавит дисциплины при планировании инвестиций, заставит искать внутренние резервы производительности, оптимизировать структуру капитала, отказываться от неэффективных проектов. Усилит тех внутри компаний, кто выступает за снижение издержек. Пошлет ясный сигнал, что компании принадлежат акционерам, а не тем, кто нанят для управления ими.

Важно не погрязнуть в бесконечных рассуждениях о правильной форме такого сигнала. Именно к последним относятся попытки некоторых обосновать, что они вообще не госкомпании, так как государство держит весь или часть контрольного пакета через холдинг, такой как «Роснефтегаз», «Россети» или «Газпром». В частном бизнесе такая инсубординация совершенно невозможна. Дивидендная политика, отвечающая интересам собственника, должна быть реализована в сквозном виде через всю цепочку юридических лиц вплоть до операционных компаний, реально зарабатывающих прибыль.

Существует мнение, что нет смысла стричь всех под одну гребенку, устанавливая универсальный минимум выплаты в половину прибыли. Однако, изучая международный опыт, мы видим, что такие выплаты – это действительно нижняя планка для зрелых, состоявшихся бизнесов и отраслей, а именно к этой части экономики относятся российские госкомпании (см. таблицу). Причем это характерно не только для развитых стран, но и для Китая, Индии и других развивающихся стран.

Более того, даже если на минуту согласиться, что было бы лучше подходить к каждой компании индивидуально, то у правительства все равно нет ресурсов для такой работы. Даже внутри него различные ведомства видят ситуацию по-разному, давая корпоративным лоббистам массу возможностей для маневрирования и «разводок». Простое и четкое правило, обязательное для всех, мгновенно сведет дискуссии к минимуму. А точнее, переместит их в более позитивную область обсуждения – насколько больше половины прибыли компании можно распределить акционерам.

Что нужно сделать, чтобы правило соблюдалось? Все просто – заставить «Газпром» и «Роснефть» следовать ему. Остальные подстроятся. «Роснефть» обещала новым акционерам направлять 35% прибыли на дивиденды. Я сомневаюсь, что они откажутся от более существенных выплат, но, если это вдруг произойдет, пусть отправят деньги на благотворительность. Что касается «Газпрома», то резервы сокращения издержек и объема инвестиций там просто гигантские. Уже в прошлом году компания с учетом выкупа пакета собственных акций у ВЭБа направила 40% прибыли акционерам. Еще одно относительно небольшое усилие – и цель в половину прибыли будет достигнута.

Иногда приходится слышать, что приоритетом должны быть собственные инвестиции госкомпаний, так как именно они якобы разгоняют экономику и позволяют развивать инфраструктуру. Возможно, на бумаге при подсчете ВВП это действительно так. Однако во многих случаях качество, т. е. доходность, таких вложений настолько низкое, что от них выигрывают только люди, отвечающие за подбор подрядчиков. Зачастую инвестиции становятся самоцелью, и вот уже мощности по добыче и транспортировке газа одной известной компании загружены лишь на 60–70%. Напротив, получив дивиденды, государство направит их на нужды бюджета, снизив заимствования, а частные акционеры вложатся в российский фондовый рынок, подстегнув приток инвестиций в частный сектор экономики через новые размещения акций и долговых инструментов. Другими словами, стоимость и долгосрочность капитала, доступного для частных компаний, способных по-настоящему эффективно инвестировать их, улучшатся, что позитивно повлияет и на экономический рост.

Глобальные инвесторы, отвернувшиеся от России в последние годы, при оценке рынка всегда смотрят на крупнейшие компании или на индексы, в которых такие компании играют ведущую роль. В нашей стране эти компании в основном государственные. Например, в индексах Московской биржи и MSCI Russia госкомпании составляют больше половины. Частный сектор может быть трижды эффективен и привлекателен, а финансовая инфраструктура – самой современной, однако для подобных инвесторов страна априори покажется неинтересной, если крупнейшие компании не будут следовать общепринятым нормам. Выплата достойных дивидендов – основная из них.

Спору нет, не все руководители госкомпаний спят и видят, как бы оставить акционеров с носом. Однако при нерешительной позиции правительства даже для лучших из них соблазн будет слишком велик. Для активизации действий в этой сфере необходима политическая воля, на кону – эффективность госсектора и привлекательность российской экономики для инвесторов.

Чтобы перетянуть менеджеров на сторону собственника, не требуется изобретать велосипед. Нужно сузить возможности нетрудовых доходов, переподчинив, как того требует Кодекс корпоративного управления, службу внутреннего аудита от менеджмента советам директоров. Топ-менеджеры госкомпаний могут получить опционы на акции своих компаний, желательно с запретом на их продажу в течение нескольких лет после получения. Начавшись несколько лет назад, эта работа по непонятным причинам застопорилась. Наконец, государству давно пора перестроить линию коммуникаций с компаниями, сделав советы директоров реальными центрами принятия стратегических решений.

Чтобы госкомпании все больше отличались по эффективности от тех главков, на базе которых они когда-то были созданы, в ближайшие несколько недель на Краснопресненской набережной несколько рук должны подняться и одобрить обновленную редакцию постановления 774, делающую постоянным требование о выплате не менее половины прибыли госкомпаний по МСФО акционерам.

Автор – председатель совета директоров Ассоциации профессиональных инвесторов

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