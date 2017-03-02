Daimler: точный расчет и никакого риска

На прошлой неделе Daimler объявил о строительстве завода по производству легковых автомобилей в России. Предприятие мощностью более 20 000 машин в год будет расположено в Солнечногорском районе Московской области. Оно начнет работу в 2019 г. Проект обойдется Daimler более чем в 250 млн евро.

Казалось бы, зачем России привлекать еще одного автопроизводителя, когда из-за низкого спроса уже действующие автозаводы загружены в среднем всего на 40%. Но в случае с Daimler, как выясняется, риска быть не должно. В Подмосковье будут собираться три модели кроссоверов (названия не раскрываются) и седаны E-класса. Ранее менеджеры компании говорили, что российский автозавод будет выпускать продукцию, исходя из структуры продаж компании. По данным «Авторевю», самыми продаваемыми кроссоверами Mercedes в прошлом году были GLE/ML (6426, рост на 32,6%), GLS/GL (4681, +25,8%) и GLC (4662, +16,1%). Продажи E-класса упали на 4,2% (4887), но тем не менее это вторая по популярности модель Mercedes в России. К чему так много цифр и букв? А к тому, что только в прошлом году продажи всех четырех моделей составили 20 656 автомобилей, более половины от всех продаж машин под брендом Mercedes. Вуаля, завод загружен, лишних мощностей не будет. Daimler будет собирать именно GLE, GLS и GLC, подтверждает человек, знакомый с планами компании.

Ну а на случай роста рынка можно и увеличить мощность завода. Ведь он якорный и пока единственный резидент индустриального парка «Есипово», продолжает собеседник «Ведомостей». Проблем с расширением не будет.

Остается последний вопрос: стоит ли игра свеч при таких небольших объемах? Очевидно, что да. Предприятие будет производить не самые дешевые автомобили. Маржи должно хватить, чтобы сделать сборку здесь рентабельной. К тому же этот проект получил ряд льгот. По подписанному на прошлой неделе специальному инвестконтракту инвестору дана «дедушкина оговорка» и льготы по налогу на имущество. Кроме того, завод войдет в имеющееся у Daimler и «Камаза» соглашение о промсборке, которое позволяет импортировать компоненты для производства по льготной ставке не более 5%. Правда, по соглашению с ВТО действие всех таких соглашений должно прекратиться 1 июля 2018 г. Но автоконцерны уже думают, что можно ввести взамен. Учитывая давнюю любовь государства к отрасли, вряд ли оно откажется и дальше помогать автопрому.

Ну и, наконец, стоит отметить, что планируемый в России завод будет у Daimler не самый маленький. Да, это пигмей в сравнении с немецкими и американским предприятиями мощностью не менее 300 000 машин в год. Но, например, в Бразилии и Индии у Daimler заводы меньше – мощностью по 20 000 автомобилей каждый. А в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме и Малайзии и того меньше – 19 000, 6000 и по 4000 соответственно. Daimler силен в Европе, США и Китае, но намерен завоевывать и другие рынки. Вот он и строит плацдармы на будущее. К тому же и Россия для компании существенный рынок – 11-й по величине по итогам 2016 г.