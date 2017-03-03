Оправдание приговорами
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Представители высших российских судебных инстанций порой пытаются представить себя европейцами, чья гуманность ограничена национальными особенностями. Например, оправдывая обвинительный уклон правосудия признанием вины большинством подсудимых.
В четверг заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов на конференции, посвященной проблемам уголовного и уголовно-процессуального законодательства, так рассуждал об обвинительном уклоне. Высокий процент обвинительных приговоров вызван якобы тем, что 90% подсудимых признают себя виновными, причем 65% соглашаются на особый порядок рассмотрения дела, предполагающий признание вины в обмен на смягчение наказания. «Не знаю, хорошо это или плохо», – заметил Давыдов, но заключил, что доля оправдательных приговоров в России не может быть выше 10%.
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