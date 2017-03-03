Модернизированная система кормлений
- Мария Железнова,
- Николай Эппле
- / Ведомости
Чем удивляет новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное обширной структуре активов, якобы контролируемых премьером Дмитрием Медведевым?
Не самой возможностью такого тайного, но люксового потребления представителями власти – подобных разоблачений в последнее время мы видели много. И, конечно, не тем, что это тайное потребление всегда оформляется через какие-то легальные схемы – мы привыкли, что об этих активах знать не положено, но они все равно как-то должны быть оформлены на номинальных держателей, родственников, подставные фирмы, офшоры и т. п. И мы привыкли, что официальные комментарии строятся по схеме «от преступника слышим» или «все это заказ».
Может быть, масштабом? Или дублированием (две яхты «Фотиния», четыре поместья в разных регионах)? Или массовым применением схемы владения с помощью благотворительных фондов (можно было бы назвать их НКО – отечественными агентами)? Пожалуй, здесь важен эффект противоречия между образом продвинутого и «модернизированного» премьера и «классикой» богатых резиденций за большим забором. Да, можно заказывать через интернет кроссовки и футболки и даже инвестировать в один стартап, но в остальном рассказанное ФБК достраивает стандартный и безнадежный образ поведения российской власти.
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