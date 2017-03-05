«Мир» или наличные

Законопроект, принятый 22 февраля Государственной думой в первом чтении, возлагает на банки обязанность сделать так, чтобы с 1 января 2018 г. любой гражданин нашей страны, который получит от государства на свой банковский счет любую выплату, распоряжался полученными деньгами не по своему усмотрению, а так, как велит закон: забирал наличными в кассе банка или использовал карту «Мир». Законопроект, по сути, обременяет получение любой выплаты от государства способом ее расходования. В совокупности с отсутствием информации о том, будут ли блокироваться уже действующие карты граждан или средства, перечисленные на их счета, к которым привязана не только карта «Мир», и о последствиях отказа гражданина получать новую карту, эта новация создает довольно закрученную интригу.

Как банки могут проконтролировать граждан? Только одним способом – открыть отдельный счет, к которому выдать карту «Мир». И даже если я совсем не «бюджетница» в общепринятом понимании этого слова, но, например, жду ребенка и встаю на учет по беременности, мне полагается единовременное пособие – чуть более 580 руб. Пособие это выплачивается из Фонда социального страхования (ФСС), а значит, получить его на свой банковский счет, к которому привязаны карты разных платежных систем, я не могу. Я должна или закрыть все карты, или закрыть свои карты и получить карту «Мир», или открыть отдельный счет вместе с картой «Мир».

Почему именно банки должны обеспечить «правильное» платежное поведение граждан? Почему бы не запретить, например, ПФР или ФСС перечислять деньги тем гражданам, которые не могут гарантировать, что будут тратить деньги только наличными или по картам «Мир»? Почему бы не обязать граждан? И почему коммерческий продукт – карта «Мир» – продвигается таким «инновационным» способом?

Здесь важно обратить внимание на то, что в проекте Национальной системы платежных карт (НСПК) соединены две совершенно разные функции: национального центра обработки операций и платежной системы. Важнейшая функция НСПК – обработка операций с картами международных платежных систем. Она полностью решает проблему «отключений» и национальной безопасности. Здесь все логично и обоснованно. Но вот развитие платежной системы «Мир» даже при наличии определенных преференций должно было бы происходить в рыночных условиях, в том числе и потому, что в иных условиях вырастить современную платежную систему невозможно. Тем более и регулятор сам не собирался «создавать искусственную монопольную ситуацию».

Что же происходит? Изложенное далее – одна из версий. И заключается она в том, что и на старте проекта, и по мере его развития не был услышан, принят и практически осмыслен тезис о том, что построение процессинга и построение платежной системы – это два принципиально разных процесса. Процессинг – это технологии и стандартизация. Платежная система – это коммуникация и индивидуализация. У них разная суть, разные методы и способы достижения целей. В конце концов это два разных бизнеса. И вот это невыясненное положение и позиционирование – возможный тормоз для дальнейшего развития и путь к низкой эффективности.

Платежная система – это в первую очередь умение договариваться, умение быть гибким, умение заинтересовать и умение сделать свои продукты и услуги важным инструментом для реализации бизнес-стратегий других участников. Технологии для платежной системы крайне важны, но не первичны. Платежная система – это умение балансировать в сложной системе многосторонних отношений.

Построение национального центра обработки операций по картам тех субъектов, которые не имели на территории России собственных процессинговых или операционных центров, прошло успешно, слаженно, в сжатые сроки. Можно даже сказать, что отчасти это напоминало успешную военную операцию.

И на волне достигнутого успеха, вероятно, ожидалось, что, не снижая темпа, банки начнут в таком же мобилизационном режиме эмитировать карты «Мир». Но этого не произошло. Сначала банкам не понравилось, что при вступлении в новую платежную систему, от участия в которой нельзя отказаться, предлагалось уплатить вступительный взнос. В итоге этот взнос не ввели. Затем возникла новая ситуация – было сложно просчитать экономику проектов, а предлагаемые тарифы и условия не стимулировали банки отбросить все текущие проекты и заниматься только национальным платежным инструментом.

Не останавливаясь подробно, заметим, что в новую структуру заложена еще одна «мина»: НСПК – коммерческая компания, по организационно-юридической форме это АО, а не государственное предприятие. Первоочередной задачей любой компании является получение прибыли. Невозможно усидеть на двух стульях, проблемы и противоречия будут только нарастать.

Бюджетные выплаты должны быть на картах «Мир»? Хорошо, может быть, платежная система тогда заинтересует бюджетные организации или государственные внебюджетные фонды в том, чтобы они пошли в банки для реализации совместных проектов? Или, может быть, платежная система будет проводить работу с физическими лицами, теми самыми бюджетниками и пенсионерами, которые обязаны пользоваться картами «Мир»? Может быть, будут развивать совместные маркетингово-просветительские программы с банками, с внебюджетными фондами?

Именно так обычно поступают частные платежные системы, работающие в условиях рыночной конкуренции. Они внимательно считают бюджеты и дальше действуют двумя основными способами. Либо создают условия для того, чтобы все или хотя бы крупнейшие участники платежной системы стали заинтересованы в выпуске карт – для этого есть масса инструментов! Либо принимают на себя бремя по продвижению услуг платежной системы до конечного потребителя. Для этого платежная система очень четко должна сегментировать свою целевую аудиторию и точно понимать, с кем и как она напрямую работает, помогая банкам получить необходимый клиентский спрос. Кажется, что ни каток на ВДНХ, ни Московский международный кинофестиваль, ни фестиваль «О, да! Еда!» все-таки не являются ключевыми площадками для работы с пенсионерами и бюджетниками.

Думаю, многие хорошо помнят, как лет 10–15 назад крупнейший российский банк пытался развивать торговый эквайринг, требуя от торговых сетей не устанавливать POS-терминалы других банков. Привело ли это к успеху? Нет. И это при огромном потенциале рынка и огромных возможностях влияния банка. Оказывается, использование административного ресурса – это не всегда легко и результативно.

Возвращаясь к законопроекту с требованием к банкам контролировать, по каким картам граждане тратят свои деньги, – на мой взгляд, это попытка строить платежную систему на базе административного давления. Давления как реакции и растерянности от того, что так хорошо сработавшие методы при построении национального процессинга оказываются негодными при строительстве платежной системы. Но ведь это нормально, что разные бизнесы требуют разных методов. Что отбойный молоток отлично решает задачу создания дыры в асфальте, но совсем не эффективен и даже опасен в случае сверления зуба.

Опыт показывает, что наилучший способ достичь желательного потребительского поведения – стимулировать, а не заставлять. Любой самый малейший сбой или принуждение (например, неудачный лимит по снятию наличных) при использовании любых электронных платежных инструментов приводит к тому, что наличные отвоевывают свои позиции у платежных карт. И чтобы вернуть утраченные позиции, требуются кратные усилия и вложения. Риск вернуться к наличным расчетам вполне реализуем. А наличные расчеты и цифровая экономика – это, прямо скажем, противоположные векторы движения. Но это если думать о развитии экономики, а не о решении задачи выполнения плана.

Автор – исполнительный директор Национальной платежной ассоциации

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