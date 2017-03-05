Вперед, к традиционной патриархальности

Несмотря на десятилетия советской госпропаганды равноправия мужчин и женщин, россияне по-прежнему живут в неэмансипированной стране. Женщины доминируют только в традиционно женских, хуже оплачиваемых сферах деятельности, их политическое представительство почти не растет, а госполитика носит декларативный характер: в традиционном обществе, куда все больше сползает Россия, женский вопрос получает устаревший ответ.

Российские мужчины и женщины не равны в политике и уровне доступа к принятию решений. Большинство россиян считают, что России не нужна женщина-президент. Доля уверенных в этом респондентов «Левада-центра» в феврале 2017 г. достигла абсолютного максимума за последние 11 лет и впервые перевалила за половину – 54% (в 2016 г. – 49%). Постепенно и неумолимо снижается доля тех, кто одобряет участие женщин в политике, тех, кто хотел бы, чтобы женщины занимали высокие государственные посты, и даже тех, для кого 8 Марта – важный праздник (сегодня таких 16%, в 2002 г. было 27%).

Лучший результат кандидата-женщины на выборах президента в России показала Ирина Хакамада в 2004 г., набрав 3,84% голосов. Доля женщин-сенаторов сейчас – 17% (в их числе третий человек в государственной иерархии – спикер Валентина Матвиенко), депутатов Госдумы – 16%, депутатов региональных заксобраний – в среднем 14%. Это значительно ниже минимума представительства в 30%, на который предлагает ориентироваться ООН и проект российской национальной стратегии действий России в интересах женщин в 2017–2022 гг. (еще не принята, поступила в правительство в конце февраля 2017 г.).