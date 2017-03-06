Кто первый победит террористов

Вопрос «кто победит террористов в Сирии?» снова в повестке дня. США откладывают переговоры с Россией, но при этом собираются вложиться в штурм Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Россия заявляет, что готова бороться с ИГ в одиночку. На самом деле, как обычно, разделение труда в сирийском конфликте сложнее и требует многоступенчатых договоренностей.

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