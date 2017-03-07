Великий мужской социализм

Советский Союз развалился 25 лет назад. Это продолжительность жизни одного поколения. Через 25 лет после Октябрьской революции страна прошла через самый тяжелый год Великой Отечественной войны, а через 25 лет после победного 1945-го Советский Союз завершил одну из самых успешных пятилеток в своей истории, пустил в путешествие первый луноход и осуществил мягкую посадку на Венеру. Увы, впереди были годы застоя, Афганистан, «гонки на катафалках» и в конце концов развал страны.

Однако чем больше времени проходит с тех пор, тем больше появляется высказываний, что мы незаметно для себя потеряли «золотой век», о котором теперь остается только мечтать. Безусловно, любые воспоминания и переживания всегда индивидуальны, их трудно распространить на всю страну. И здесь не стоит брать в расчет тех, кто родился после 1985 г., застав советскую эпоху на излете, и знает о ней только по рассказам старшего поколения.

Но недавно, анализируя высказывания в интернете людей, заставших советское время и активно ностальгирующих по СССР, я с удивлением сделал для себя вывод, что большинство из них принадлежат к так называемому сильному полу. Конечно, статистический анализ проводить сложно, но наиболее активно высказывают свою просоветскую позицию именно мужчины. Не важно, к какой социальной группе они принадлежат, насколько обеспечены и чего в жизни добились, их объединяет убежденность в успешности и справедливости советского мироустройства, хотя и с разными вариациями.

Попытка разобраться в этом феномене приводит к неожиданному на первый взгляд выводу. Советский Союз был исключительно мужским миром. Конечно, мир вокруг нас и сейчас не очень-то дружелюбен к женщинам, и это касается не только России. У нас существуют сугубо мужские отрасли, куда женщине входа нет, например железнодорожный транспорт, строительство или армия. Но если посмотреть на историю СССР, то выяснится, что его система практически полностью игнорировала существование женщин (которых было в стране намного больше). Нет, безусловно, по части эмансипации советские женщины были впереди планеты всей. Они работали везде: и на укладке шпал, и на уборке урожая, и в цехах, и на транспорте. Только вот история этого великого и тяжелого труда, увы, так и осталась ненаписанной.

В 1987 г. во время службы в армии я попал на День рыбака в рыбацкое село Териберка, известное сейчас всей России по фильму «Левиафан». Это был исключительно женский праздник, мужчин в клубе практически не было. Одни из них были в море, другие уехали на заработки, кто-то ушел в армию. Весь тяжелый повседневный быт тянули на себе женщины.

Советское искусство, при всем его реализме, этого нам не покажет. Найдите картины, посвященные тяжелому повседневному труду женщин. Художники обычно изображали радость труда, молодость и красоту. Женскому миру не очень повезло и с кинематографом. Есть несколько фильмов, ярко описавших женское сообщество в Советском Союзе: «Девчата», «Москва слезам не верит», «Одиноким предоставляется общежитие», но это, пожалуй, и все, что быстро можно вспомнить. Наверное, были и другие фильмы, но вряд ли много. Обычно производственные фильмы с героями-женщинами были комедиями или мелодрамами.

При этом реальная жизнь советских женщин была весьма далека от совершенства и на комедию не тянула. Советский Союз неплохо делал танки и самолеты – игрушки для взрослых мальчиков – и очень плохо обеспечивал повседневный быт людей. Мужчин, особенно неженатых, это касалось меньше. Непритязательные в одежде, кое-как подстриженные, поевшие на скорую руку в заводской столовой, они каждый день были готовы к своему трудовому подвигу. Быт женщины натыкался на полное отсутствие средств личной гигиены, проблемы с качественной обувью и разнообразием одежды. Семейные хлопоты также традиционно ложились на плечи женщины, которая, как правило, не была домохозяйкой, т. е. работала полный рабочий день.

Если вспомнить знаменитые советские очереди, то стояли в них почти исключительно женщины или дети, которых эти женщины поставили вместо себя, бегая по другим отделам. Готовка, уборка, а в перерывах – попытка заниматься воспитанием детей. Потрясающим было умение в этих условиях оставаться красивой и желанной, находить время на поиск выкроек и ткани, чтобы соорудить себе что-нибудь прелестное к празднику.

А что мужчины? А мужчины покоряли мир, строили БАМ и Байконур, воевали в горячих точках и делали карьеру. Поразительно, но в нашей советской литературе труду женщин тоже практически нет места. Вспомним прекрасные «производственные» романы, такие как «Территория» Олега Куваева или «72 градуса ниже нуля» Владимира Санина. Там практически нет женщин. Даже у Стругацких женщины как-то сбоку, практически ни разу не становясь главными героями. Вот он, идеальный советский мир – ни женщин, ни детей, только суровые мужчины, делающие тяжелую нужную грязную работу. Пожалуй, только у Ивана Ефремова в его фантастических произведениях, описывающих будущее, женщины начинают занимать достойное место. Но это совершенно фантастический мир, в котором люди подобны древним титанам, а может, даже богам. И этот мир настолько удален от нашего, что превращается в далекую недостижимую утопию.

В реальном, не фантастическом мире женщины не водили космолеты, а стояли у станков и кульманов, выбивали запчасти и фонды, ругались с рабочими и считали зарплату и по-настоящему тянули на себе половину, если не больше, всей советской экономики. Только вот страна, всячески используя женский труд, продолжала строить великий мужской социализм, который никак не учитывал самих женщин – ни их мнение, ни их потребности, ни их интересы.

Видевшим это женщинам не доставляет удовольствия вспоминать тяжелый и неудобный советский мир, а тем более грезить о его возвращении. Это удел мужчин, суровых и безжалостных, думающих о величии державы, об умении постоять за себя, за род, за племя, за страну так, как они это понимали и понимают. А женщины будут и дальше делать наш реальный мир удобнее и комфортнее для себя, для детей, да и для нас, мужчин.

Автор – кандидат экономических наук

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