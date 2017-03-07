Освобождение по нулевому варианту

Обвинительный уклон российского правосудия катастрофически искажает коллективные представления россиян о сути права и смысле справедливости.

Стремительное (за два дня) оправдание воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика об издевательствах над детьми и уже отбывшей четыре из пяти месяцев колонии, а до того столь же стремительное оправдание активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение закона о митингах и отбывшего половину из 2,5 года лишения свободы, – оба этих случая воспринимаются как примеры торжества законности. Хотя ничем таким на самом деле считаться не могут и не должны.

И Чудновец, и Дадин с отменой приговора получили право на реабилитацию, восстановление честного имени и компенсацию за вред, нанесенный им незаконным уголовным преследованием. В момент оправдания они из преступников стали потерпевшими. Но становятся ли отправившие их за решетку следователи, прокуроры и судьи преступниками? Должны ли они понести наказание – как в целях предупреждения новых аналогичных преступлений, так и для восстановления справедливости?