Как PSA Group сделает прибыльным Opel/Vauxhall

Объединенная компания не просто становится второй по объемам продаж в Европе после Volkswagen Group, но и займет ведущие позиции на всех пяти важнейших рынках Европы

Два десятилетия General Motors (GM) пыталась сделать свой европейский бизнес прибыльным и вот наконец, потеряв за это время около $20 млрд, сдалась: на этой неделе объявлено, что бизнес компаний Opel и Vauxhall будет продан за 2,2 млрд евро французской PSA Group.

В начале XXI в., когда GM возглавлял Рик Вагонер, в компании была принята «региональная специализация»: североамериканское подразделение GM стало отвечать за разработку внедорожников и спорткаров, южноамериканское – пикапов, европейское – компактных автомобилей. Тогда автомобили Opel стали продаваться в США под брендом Saturn. Потом GM обанкротилась, бренд Saturn был закрыт, но GM не оставляла попыток сохранить свой европейский бизнес и компетенции в производстве малолитражных автомобилей. Хотя в худший для себя 2009 год и пыталась продать Opel/Vauxhall консорциуму Сбербанка и Magna, но нашла иные источники финансирования. «Мы обязаны решить проблему Opel, – говорил «Ведомостям» в 2012 г. тогдашний гендиректор GM Дэн Акерсон. – Пациент, безусловно, болен, но болезнь не смертельная». GM продолжала использовать разработки Opel по всему миру: например, Opel Astra продавалась в Австралии как Holden Astra, а Opel Insignia – как Buick Regal в Китае и США и как Holden Insignia в Австралии.

Новый гендиректор Opel Карл-Томас Нойман, назначенный в 2013 г., обещал вернуть компанию к прибыльности в 2016 г. И, кажется, добился бы этого, но обвалившийся после Brexit фунт вновь вверг компанию в убытки. После этого нынешнее руководство GM поставило крест на массовом европейском рынке и малолитражках: президент GM Дэн Амманн заявил, что европейский автомобильный рынок стал настолько отличаться от других крупных регионов GM, что только 20% моделей в перспективном модельном ряду Opel были бы совместимы с остальными продуктами концерна.

Впрочем, по каким именно причинам руководство уходящей из Европы GM приняло решение продать Opel/Vauxhall, нам гораздо менее интересно, чем то, какие выгоды из сделки извлечет PSA Group и Opel/Vauxhall.

А выгоды обещают быть серьезными. Пусть обе компании работают в массовом сегменте, но главные рынки сбыта PSA Group – Франция, Италия и Испания, Opel/Vauxhall – ФРГ и Великобритания, таким образом, объединенная компания не просто становится второй по объемам продаж в Европе после Volkswagen Group, но и займет ведущие позиции на всех пяти важнейших рынках Европы.

Затем цена сделки. По расчетам ANE, из объявленных 2,2 млрд евро PSA реально придется заплатить лишь 1,13 млрд евро: 670 млн евро за активы Opel/Vauxhall плюс 460 млн евро за 50% Opel Bank (за вторые 50% Opel Bank заплатит банк BNP Paribas) плюс варранты на 650 млн евро, которые GM сможет конвертировать в 4,2% акций PSA не ранее 2022 г. А синергию от слияния PSA и Opel/Vauxhall руководство французской группы прогнозирует в 1,1 млрд евро к 2020 г. плюс по 1,7 млрд евро ежегодно с 2026 г.

То, что Карлос Таварес умеет эффективно снижать издержки – и без ущерба для качества автомобилей, – он доказал, и работая в Nissan, и совсем недавно – на посту президента PSA. Под его руководством PSA вернулась к прибыльности в 2015 г., на три года раньше срока, а по итогам 2016 г. увеличила операционный доход с 2,73 млрд до 3,24 млрд евро, скопив 6,81 млрд наличности. На этой неделе европейские автожурналисты назвали «автомобилем года» новый Peugeot 3008.

Теперь Таварес хочет вернуть к прибыльности Opel/Vauxhall. Вернее, делать это будут руководители Opel: Карл-Томас Нойман сохранит пост гендиректора компании, а Opel останется немецким брендом, заявил Таварес. Пока Opel будет использовать разработки, сделанные в эпоху GM, компания не сможет продавать автомобили за пределами Европы, но после того, как Opel перейдет на новые платформы, это ограничение будет снято. По словам Тавареса, Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса PSA.

Так что нас ждет увлекательная корпоративная история. И, возможно, не только как абстрактных зрителей: Таварес не исключил, что Opel может вернуться в Россию. Ну а Peugeot и Citroen из России и не уходили. Как говорил Таварес «Ведомостям» в прошлом году, компания должна достичь безубыточности не позднее 2017 г., после чего будут представлены новые модели для российского рынка.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)