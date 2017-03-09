Опора государева

Рентная модель экономики, кроме всего прочего, задает объективно невыгодные для развития страны карьерные и трудовые стимулы для граждан. По мартовским данным ежемесячного мониторинга экономической ситуации, выпускаемого РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, в кризис увереннее других социальных групп чувствуют себя силовики и чиновники (см. статью на стр. 04). Они значительно чаще говорят о стабилизации в экономике и видят в ней улучшения. Что логично: представители двух этих групп оказались в наименьшей степени затронуты сокращением зарплаты.

Модель, в которой ставка делается на сырьевую и распределительную экономику с авторитарным типом управления, нуждается в гипертрофированной бюрократии и опоре на силу. Все это с неизбежным ущербом для производства и других сфер, таких как медицина, образование и проч. Об этом свидетельствуют стабильный рост в последние годы непроизводительных расходов бюджета (оборона, безопасность, содержание госаппарата) в ущерб производительным. За период с 2006 по 2015 г. число чиновников и силовиков выросло с 4,94 млн до 5,33 млн человек, а занятых в обрабатывающих производствах снизилось с 12,44 млн до 10,34 млн человек.

Профессии силовика и чиновника оказываются наиболее востребованными у молодежи. Наоборот, желание создать свой бизнес, заниматься творчеством, стать врачом или учителем снижается – бизнесом заниматься слишком сложно и рискованно, учитель не сможет обеспечить семье требуемый уровень дохода.