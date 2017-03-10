Мой телевизор – шпион

Есть такая расхожая фраза: «Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят». Оказывается, чудаки, заклеивающие скотчем камеры в своих смартфонах и ноутбуках, ближе к истине, чем мы с вами. В распоряжении американской разведки находится целый арсенал так называемых уязвимостей нулевого дня (неизвестных разработчикам брешей в коде различных компьютерных программ), с помощью которых они могут превратить в инструмент слежки самые разнообразные устройства – от смартфона до умного телевизора, говорится в сообщении WikiLeaks, предваряющем раскрытие ею этого «хакерского архива» ЦРУ.

Эти уязвимости, конечно, время от времени становятся известны, и производители закрывают обнаруженные дырки в коде. Но, по сообщению WikiLeaks, в хакерском дивизионе ЦРУ более 5000 зарегистрированных пользователей: он произвел уже более тысячи систем для взлома, троянских программ, вирусов и других вредоносных программ. Так что арсенал ЦРУ постоянно пополняется.

Про наших компьютерных асов, запугавших оба побережья США во время выборов президента, WikiLeaks пока скромно молчит. А учитывая высокие мировые рейтинги российских программистов именно в сфере информационной безопасности, можно допустить, что наши спецслужбы в деле компьютерной слежки вряд ли так уж отстают от коллег из США. И кто знает – может, недавние чистки в соответствующих отделах ФСБ связаны с будущими публикациями WikiLeaks?

Конечно, крайне неприятно знать, что «большие братья» могут наперебой следить за тобой, но для большинства обычных граждан настоящая опасность кроется в расползании этих арсеналов по криминальным сообществам, а также в прямом сращивании спецслужб и криминала.

Впрочем, позитивный эффект для нашей жизни от использования высоких технологий настолько выше негативного, что большинство из нас может спокойно пренебречь им. «Гарантии, что вас не подслушивают, практически нет. Когда я сижу за своим компьютером, я прекрасно отдаю себе отчет, что за мной могут подсматривать и подслушивать», – говорил в интервью Евгений Касперский, руководитель «Лаборатории Касперского», крупнейшей российской компании в области информационной безопасности. «Нужно просто вести себя аккуратно», – дал он тогда совет.

Так что вряд ли новые данные WikiLeaks скажутся на продажах умных телевизоров. А вот продажи скотча могут вырасти.