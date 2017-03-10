Тунеядцы против системы
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Ухудшение экономической ситуации в стране и неспособность государства поддерживать советские стандарты жизни вынуждают президента Белоруссии Александра Лукашенко идти на ограниченные уступки недовольным. Он готов исправить декрет о тунеядстве, вызвавший возмущение белорусов и первые массовые протесты со времен выборов 2010 г.
В четверг Александр Лукашенко объявил о приостановке действия изданного в апреле 2015 г. декрета «О предупреждении социального иждивенчества», названного в народе «декретом о тунеядстве», согласно которому белорусы, не платившие налоги в течение более полугода за год, обязаны уплачивать сбор в 460 руб. Это незначительная сумма, но тысячи людей возмутил сам факт того, что власти назвали их тунеядцами. «Подавляющее большинство граждан, получивших от государства «письма счастья», банально не имели денег, чтобы заплатить», – пишет в своем блоге лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.
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