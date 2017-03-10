Деловой посол

Посол США в России долго был больше, чем посол. Возможно, это время прошло.

Как сообщают мировые СМИ, бывший губернатор Юты Джон Хантсмен принял предложение Дональда Трампа занять пост посла США в России. Первое же бросающееся в глаза отличие Хантсмена от большинства его предшественников – он не специалист по России и СССР. Александр Вершбоу, Джон Байерли, Майкл Макфол профессионально занимались Россией и говорили по-русски. Нынешний посол, Джон Теффт, с 1989 г. был заместителем отдела госдепартамента по Советскому Союзу и СНГ, с 1996 г. – заместителем посла в России, а потом послом в Литве, Грузии и на Украине. В лице Хантсмена на смену экспертам гуманитарного склада приходит управленец. Хантсмен работал секретарем в администрации Рейгана, послом в Сингапуре при Буше-старшем, заместителем торгового представителя США при Буше-младшем (в частности, курировавшем принятие Китая в ВТО) и послом в Китае в 2009–2011 гг. при Обаме. Кроме этого Хантсмен руководил семейной компанией – производителем полистирола.