Мягкая империя

Не дождавшись «большой сделки» с Дональдом Трампом, но убедившись, что ему сейчас не до России, Москва занялась «приборкой» на соседних территориях, которые считает зоной своих интересов. Активизация проектов, демонстрирующих влияние, бросается в глаза: признание паспортов ДНР и ЛНР, а также производимая ими национализация промышленности в интересах неясных новых собственников (российских?); поправки в закон о гражданстве (одобрены комитетом по делам национальностей Госдумы), расширяющие возможность стать россиянами для русскоязычной диаспоры; принятие в состав Вооруженных сил России армейских подразделений Южной Осетии. У каждого решения своя история и свои лоббисты, но публичный ход им дан почти одновременно, и все они эксплуатируют одну тему.

Интеграция южноосетинских военных в российскую армию была ожидаема (см. статью на стр. 02), тем не менее их новый статус может создать для России проблемы. Россия будет обязана им аналогичным с общероссийским уровнем правовой и социальной защиты и, одновременно, нести ответственность за их действия, отмечает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, что повышает риск вооруженного конфликта. Сейчас вероятность обострения с Грузией невелика, но в будущем, если там появятся военные НАТО, это способно привести к осложнениям. Это открывает дорогу для аналогичных претензий со стороны других непризнанных государств постсоветского пространства. Их руководители могут пенять Москве: чем наши бойцы, сражающиеся с врагами России, хуже южных осетин?