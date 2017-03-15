От редакции
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: От редакции: Не те стимулы

Неправильные стимулы

Россия по результативности расходов бюджета проигрывает не только развитым странам, но и большинству постсоциалистических

Россия по результативности расходов бюджета проигрывает не только развитым странам, но и подавляющему большинству постсоциалистических государств. Наталья Акиндинова, Андрей Чернявский и Дарья Авдеева из Центра развития НИУ ВШЭ рассчитали результативность расходов российского бюджета по сравнению со странами ОЭСР и Литвой. По интегральному показателю Россия заняла предпоследнее, 36-е место, опередив Грецию и ненамного отстав от Мексики и Латвии.

Интегральный индекс состоит из семи индикаторов деятельности бюджетного сектора: четыре отраслевых – управление, здравоохранение, образование и транспортная инфраструктура и три функциональных – распределение общественных благ, перераспределение доходов и стабилизационная функция госрасходов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике