Неправильные стимулы
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Россия по результативности расходов бюджета проигрывает не только развитым странам, но и подавляющему большинству постсоциалистических государств. Наталья Акиндинова, Андрей Чернявский и Дарья Авдеева из Центра развития НИУ ВШЭ рассчитали результативность расходов российского бюджета по сравнению со странами ОЭСР и Литвой. По интегральному показателю Россия заняла предпоследнее, 36-е место, опередив Грецию и ненамного отстав от Мексики и Латвии.
Интегральный индекс состоит из семи индикаторов деятельности бюджетного сектора: четыре отраслевых – управление, здравоохранение, образование и транспортная инфраструктура и три функциональных – распределение общественных благ, перераспределение доходов и стабилизационная функция госрасходов.
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