Свято место платно

Авторы закона о платном въезде в города нашли универсальную формулу сочетания Бога и мамоны. В подготовленных ко второму чтению закона поправках, по словам председателя комитета по транспорту единоросса Евгения Москвичева, зону платного въезда предлагается ограничить историческим центром, который депутат для простоты назвал «святыми местами» (цитата по «Интерфаксу»). Диагностировать святость места, как следует из поправок, будут депутаты городского или областного уровня.

Федеральное законодательство никак не определяет понятие исторического центра, в регионах такие территории с градостроительным защитным статусом описаны только в законах Петербурга и Ярославля – в границах охранной зоны ЮНЕСКО. В Москве о важности закона об историческом центре давно говорят градозащитники, но власти идею не поддерживают: сопутствующий охранный статус заметно усложнит им процесс застройки центра. Москва всячески открещивается от планов ввести платный въезд в черту города, ссылаясь на то, что платной парковки достаточно для ограничения нагрузки на транспортную сеть. С другой стороны, именно московские власти известны агрессивной практикой градостроительного регулирования, а возможность введения «святых мест» без официального охранного статуса выглядит очень инструментальной.