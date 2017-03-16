Конец славной истории

Заправочные станции ТНК-BP уже до конца года исчезнут в трех крупных регионах – Московском, Краснодарском и Тульском, они просто перейдут под бренд «Роснефти», купившей в 2013 г. эту компанию. Уже 30 АЗС ТНК в Москве и области «пожелтели» с конца 2016 г. (заправки ТНК были оформлены в синих цветах). Например, в районе Строгино было всего три заправки ТНК и последние пять лет их не трогали, «Роснефть» не прикасалась к ним, хотя построила рядом еще две под собственным брендом. Но в середине февраля АЗС оперативно перекрасили, а сотрудникам выдали желтую форму.

Заправочные станции ТНК – это последнее осязаемое напоминание о существовании Тюменской нефтяной компании, выделенной когда-то из государственной «Роснефти» и прожившей яркую жизнь вместе со страной. Ее приватизация вызвала клубок ярких конфликтов с участием «нефтяных генералов», международных рейдеров, вице-премьера Бориса Немцова и будущих олигархов. Победили последние. И для компании начался расцвет: новые хозяева – консорциум «Альфа-групп» и Access/«Реновы» – в результате победоносной нефтяной войны присоединили к своей ТНК активы другой нефтяной компании, «Сиданко», оставив с носом ее хозяев – «Интеррос» и BP (тогда она была British Petroleum). А потом Михаил Фридман и его соратники совершили просто невозможное: через несколько лет они убедили президента BP оставить в прошлом обиды и приобрести долю в их компании. Так Тюменская нефтяная компания превратилась в ТНК-BP. Совместная жизнь совладельцев была трудной, им есть что припомнить друг другу, но компания была одним из символов (и самым масштабным) удачных иностранных инвестиций в Россию. Ее бизнес в России был крепким и прибыльным, не зря он понравился государственной «Роснефти».

В 2013 г. она заплатила прежним акционерам – BP, «Альфа-групп», а также Access и «Ренове» – $44 млрд (еще часть BP получила акциями «Роснефти»). Прежние инвесторы ТНК-BP начали вкладывать полученные деньги в инновационные бизнесы («Ренова» Виктора Вексельберга), медицину, ритейл и новые технологии (LetterOne Михаила Фридмана и партнеров). А «Роснефть» интегрировала полученные активы, но не спешила перекрашивать доставшиеся АЗС этой компании в свои цвета, хотя перед этим со станциями ЮКОСа она не церемонилась. Решение перевести все АЗС под единый бренд компания приняла еще в июле 2014 г.

Заправочные станции ТНК-BP показали россиянам, что на АЗС можно не только заправляться, но и выпить кофе, купить подарок (если забыл заехать в магазин), поесть в конце концов.

В России под брендом ТНК-BP до сих пор работает 579 заправок, все они в конечном счете со временем перейдут под бренд «Роснефти» (это уже решено), и о славной истории Тюменской нефтяной компании не останется даже воспоминаний. Она вернулась туда, откуда вышла.