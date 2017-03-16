Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: От редакции: Потенциал участия

Ценностные ориентиры граждан всегда интересовали социологов. Особенно в ситуации, когда результаты опросов вызывают подозрение в ангажированности. Тем интереснее попытки выйти на уровень ценностных установок через поведенческие практики. Эту задачу попытались решить авторы исследования «Повседневность россиян: гражданские и потребительские практики», подготовленного фондом «Общественное мнение» на материале массовых опросов 2012–2016 гг.

На основе способов участия в общественных и гражданских инициативах – волонтерстве, благотворительности, правозащите, массовых акциях и т. д. – авторы выделили типы акторов и замерили степень их гражданской активности (потенциал гражданского участия вычисляется на основе соотнесения индексов доверия, готовности к солидарным действиям и к организации или участию в гражданском действии) и удовлетворенности жизнью.