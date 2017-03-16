От редакции
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: От редакции: Синдром монархии

Синдром монархии

О чем мы говорим, когда говорим о возвращении монархии в России

Дискуссия о возвращении монархии в России проходит не по разделу форм государственного устройства, а по разделу предвыборной повестки и всплывает с той же частотой и периодичностью, с которой у Владимира Путина подходит срок принятия решения об участии или неучастии в очередных президентских выборах.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике