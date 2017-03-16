Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: От редакции: Синдром монархии
Синдром монархии
О чем мы говорим, когда говорим о возвращении монархии в России
- Мария Железнова,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Дискуссия о возвращении монархии в России проходит не по разделу форм государственного устройства, а по разделу предвыборной повестки и всплывает с той же частотой и периодичностью, с которой у Владимира Путина подходит срок принятия решения об участии или неучастии в очередных президентских выборах.
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