Синдром монархии

О чем мы говорим, когда говорим о возвращении монархии в России

Дискуссия о возвращении монархии в России проходит не по разделу форм государственного устройства, а по разделу предвыборной повестки и всплывает с той же частотой и периодичностью, с которой у Владимира Путина подходит срок принятия решения об участии или неучастии в очередных президентских выборах.