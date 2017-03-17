Три года постправды
- Николай Эппле,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Присоединение Крыма к России, трехлетняя годовщина которого отмечается в субботу, обернулось не только огромными потерями для российской экономики, атакой на институты гражданского общества и международной изоляцией. Оно легитимизировало так называемую гибридность, или постправду, в политике, расширило «серую зону», в которой политика делается спецоперациями, нет места ценностям, а знак легко меняется с минуса на плюс.
Новости только одного дня 16 марта 2017 г.
Россия отрицает существование письма от Виктора Януковича с просьбой использовать российские войска «для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины» – письма, зачитанного бывшим постпредом Виталием Чуркиным 3 марта 2014 г. в Совбезе ООН в качестве одного из оправданий действий России (на следующий день в ходе пресс-конференции и президент Владимир Путин подтверждал наличие обращения). Россия отрицает обвинения в кибератаках в адрес российских спецслужб (департамент юстиции США обвинил в участии в атаке на Yahoo двух сотрудников ФСБ, которые в России арестованы по обвинению в госизмене). Путин на церемонии вручения президенту верительных грамот послами заверил дипломатов, что их в России «не будут чураться <...> опасаясь повредить себе репутацию или испортить карьеру», – очевидный отсыл к скандалу в США, связанному с тем, что члены команды Дональда Трампа общались с российским послом еще до инаугурации нового президента.
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