Альтернативный февраль

Экономист Николай Кульбака о том, как развивались бы события, если бы Февральской революции в 1917 г. не было

Февральская революция, сломавшая привычный мир Российской империи и послужившая прелюдией к безжалостному Октябрю, во многом произошла в результате ошибок, допущенных властью на протяжении предшествующих десятилетий. Безусловно, огромную роль сыграла война, сожравшая все экономические успехи, наметившиеся в огромной стране. Но было и роковое стечение обстоятельств – отъезд Николая II в действующую армию непосредственно накануне беспорядков, сильнейшие морозы в Петрограде и заносы на дорогах, в том числе спровоцировавшие волнения из-за нехватки хлеба.

Я сейчас не пытаюсь перечислить все факторы, приведшие к революции, их действительно много. Но давайте сделаем предположение, что морозов сильных не было, волнения рабочих были не такие массовые, демонстрации разгонять не пришлось и т. д. – и империя сравнительно благополучно дожила до весны. Итак, что случилось бы дальше?

Россия, с огромным трудом пережив зиму, изо всех сил пытается держать фронт. Впрочем, солдаты хотят воевать все меньше и меньше. Но фронт стоит, и Германия вынуждена держать здесь большие силы. В апреле 1917-го в войну вступают Соединенные Штаты Америки. Поскольку перемирие России с Турцией не состоялось, наступление английских войск в Месопотамии прошло успешнее. К концу 1917 г. стало понятно, что сил продолжать войну у Германии нет и надежды на выход России из войны не просматриваются. К концу 1917 г. Германия капитулирует.

Россия получает столь лелеемые ею Босфор и Дарданеллы и как победитель претендует на свою часть контрибуции. Армия быстро и зачастую стихийно сокращается. Из 7 млн, находящихся под ружьем к концу войны, быстро остаются довоенные 1,5 млн человек. Еще 3 млн освобождаются из плена. Всего возвращается 8,5 млн человек. Большинство из них – крестьяне. Они озлобленные, уставшие от войны, научившиеся убивать и прихватившие с собой оружие, в том числе и трофейное.

Царь-победитель пожинает лавры. Столица празднует победу. Но кому достались ее плоды? Конечно же, верховной власти. Вспомним манифест 1814 г.: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога!» Как и 100 лет назад, крестьянству едва ли перепадет что-нибудь от этой победы. Однако земельный вопрос никуда не делся, к тому же пришедшие с войны крестьяне застали разруху, у кого-то умерли родные, кто-то лишился земли или дома. Но дело не только в этом.

В стране инфляция. Цены выросли в 3 раза по сравнению с довоенными. Главные довоенные торговые партнеры – Германия и Австро-Венгрия – лежат в руинах. Промышленность переориентирована на военные рельсы и не может насытить рынок потребительскими товарами. Поголовье лошадей подорвано войной. В регионах беженцы, переселенцы, пленные. Все хотят быстро вернуться домой. Дороги парализованы из-за нехватки паровозов и вагонов. Директивное военное управление в прифронтовой полосе с трудом заменяется гражданским. Хлеба мало, но и город пока не может предложить селу достаточно товаров в обмен на продукты. Вдобавок солдаты, побывавшие в Европе, особенно Русский экспедиционный корпус, воевавший во Франции, убедились, насколько там лучше живут люди.

В результате весной 1918 г. страну охватывает эпидемия крестьянских волнений. Во главе ее идут фронтовики. Горят усадьбы, гибнут чиновники, страна парализована. Армия, уставшая от войны, не хочет воевать против своих бывших однополчан. Во многих губерниях солдаты встают на сторону крестьян. Города бунтуют из-за нехватки хлеба. Дума обвиняет правительство и царя в неумении решить крестьянский вопрос. Резко возрастает активность политических партий, особенно эсеров. Идет массовое создание советов как альтернативной власти.

Царя вынуждают отречься. Создается временное правительство, в стране ликование. Но крестьянский вопрос не решен, и временное правительство, пытаясь идти на уступки восставшим крестьянам, не успевает за радикализацией протестов. Резко усиливаются национальные волнения. На волне развала Австро-Венгрии поднимается движение за независимую Польшу. Под Екатеринославом возникает крестьянская республика Нестора Махно.

Не готовое к решительным действиям Временное правительство практически без боя уступает власть советам, которые контро­лируются социал-демократами. В страну приезжают политэмигранты во главе с Владимиром Лениным. Через некоторое время большевики решительным рывком захватывают власть. Начинается пролетарская диктатура.

Европейские страны не хотят вмешиваться в дела России. Им хватает своих внутренних проблем. Ну а в стране начинается борьба с узурпаторами большевиками, которая приводит к долгой гражданской войне.

Безусловно, это фантастический сценарий в терминах сослагательного наклонения. Но можно однозначно утверждать, что вступление в Первую мировую войну создало ситуацию, когда революция, подобная февральской, стала практически неизбежной. Быстро развивающаяся, но сильно отстававшая от мировых экономических лидеров Российская империя скорее всего не смогла бы избежать негативного сценария при любом исходе долгой кровавой войны. Впрочем, могла ли она не вступать в Первую мировую войну? Маловероятно, если только не рассматривать кардинальное изменение состава противоборствующих военных союзов. При том раскладе сил, который сложился в Европе к 1914 г., вариантов у России было очень мало. А дальше коридор возможностей привел к катастрофе 1917 г.

Автор – кандидат экономических наук