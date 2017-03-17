Бетонный блок конфликта

Украинские санкции против «дочки» российского Сбербанка, офис которого в Киеве был замурован бетонными блоками, и других «дочек» российских госбанков последовали на следующий день после установления Киевом официальной (в добавление к устроенной «патриотическими активистами») блокады неподконтрольной части Донбасса. Продолжается эскалация конфликта, начавшаяся в конце прошлого года, когда украинские войска заняли серую зону в районе Светлодара. Нельзя исключать радикальной активизации военных действий. Впрочем, ежедневные обстрелы с жертвами фактически не прекращаются с конца января.

Вслед за блокадой «активистов», которая начала давать результат к концу февраля, власти самопровозглашенных республик Донбасса объявили о введении внешнего управления (формально – не национализации) на предприятиях, которые работали в Донецке и Луганске, но были зарегистрированы и платили налоги на Украине. Дальнейшая эскалация последовала после того, как украинские власти убедились, что это реальные действия. Большая часть этих предприятий принадлежала украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Можно сказать, что бизнес Ахметова и был материальной гарантией минских соглашений, результатом которых – после выборов, перехода границы под украинский контроль и прочих действий – должна была стать реинтеграция Донецка и Луганска в Украину, пусть и на основе фактически специального статуса. Лоббисты Ахметова сохранились и в украинских коридорах власти, и в ДНР и ЛНР, очевидно, какие-то отношения он поддерживал и с Москвой (хотя последний раз был в России, как говорят, в июне 2014 г.). Даже удивительно, как ему удалось так долго сидеть сразу на трех стульях (основной вес сохраняя, естественно, в Киеве), но в конце концов они разъехались. Похоже, «бывший уважаемый» (как его порой называют сейчас в Донецке) олигарх потерял доверие Москвы.

Дойдет ли дело до формального разрыва минских соглашений? Никакого «плана Б» по урегулированию в Донбассе нет ни у России, ни у Украины, ни у Германии с Францией. Но стоит напомнить, что «Минск-2» февраля 2015 г. – результат наступления сил ДНР и ЛНР в Дебальцеве, а «Минск-1» в сентябре 2014 г. – итог украинского поражения под Иловайском. Если украинские власти считают, что смогут одержать на поле боя победу, которая исправит в их пользу минские соглашения, вне зависимости от результата боев их последствия затмят и историю с «дочкой» Сбербанка, и блокаду с изгнанием Ахметова из Донецка.