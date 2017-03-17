От редакции
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: От редакции: Большие метры

Большие метры

Как массовый снос пятиэтажек скажется на рынке жилья

Масштабное строительство нового жилья взамен сносимых устаревших домов ставит еще один важный вопрос, на который пока не дали ответа чиновники. Что будет с рынком жилья, и без того затоваренным в условиях экономического кризиса? По оценкам компании «ИРН-консалтинг» (с использованием данных Росреестра), в прошлом году в Москве между Третьим транспортным кольцом и МКАД было продано меньше четверти от общей площади новостроек (975 500 кв. м из 4 010 200 кв. м квартир). Форсированный предвыборный ввод жилья грозит дальнейшим снижением цены квадратных метров и ростом числа невостребованных квартир.

Планы реновации жилья радуют строителей. Владелец и гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин полагает, что программа стимулирует развитие строительства в столице и повысит доступность жилья за счет снижения его цены. Мэрия стремится действовать рыночными механизмами: программа позволит заработать девелоперам и одновременно увеличить городские доходы за счет налога на более качественную недвижимость, поясняет гендиректор аналитического агентства Rway Александр Крапин.

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