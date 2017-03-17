Большие метры
- Павел Аптекарь
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Масштабное строительство нового жилья взамен сносимых устаревших домов ставит еще один важный вопрос, на который пока не дали ответа чиновники. Что будет с рынком жилья, и без того затоваренным в условиях экономического кризиса? По оценкам компании «ИРН-консалтинг» (с использованием данных Росреестра), в прошлом году в Москве между Третьим транспортным кольцом и МКАД было продано меньше четверти от общей площади новостроек (975 500 кв. м из 4 010 200 кв. м квартир). Форсированный предвыборный ввод жилья грозит дальнейшим снижением цены квадратных метров и ростом числа невостребованных квартир.
Планы реновации жилья радуют строителей. Владелец и гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин полагает, что программа стимулирует развитие строительства в столице и повысит доступность жилья за счет снижения его цены. Мэрия стремится действовать рыночными механизмами: программа позволит заработать девелоперам и одновременно увеличить городские доходы за счет налога на более качественную недвижимость, поясняет гендиректор аналитического агентства Rway Александр Крапин.
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