Смелость Антона Силуанова

Любые разговоры об изменении налоговой системы приводят к неопределенности, жаловался бизнес осенью, когда Минфин искал способы наполнить бюджет. Среди прочего предлагалось увеличить налоги. Тогда обошлось. Но в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать контуры будущей налоговой реформы. «Чем быстрее дискуссия будет завершена, тем будет лучше для бизнеса», – сказал президент РСПП Александр Шохин.

Дискуссия закончилась, едва начавшись. Единственным министерством, готовым публично обсуждать и отстаивать свои конкретные предложения, стал Минфин. Замысел Минфина снизить ставку страховых взносов до 22% с oдновременным повышением НДС дo 22% вызвал неоднозначную реакцию. Нo снизил неопределенность: появилась официальная информация о том, в каком направлении думает экономический блок правительства.

За открытость Минфин и поплатился. «Мы получили замечания на днях по налогам: нечего, не согласовав основные подходы, выносить на публику, будет ли ставка [НДС и соцвзносов] 21 или 22%, потому что у общества еще нет консенсуса по этому поводу», – указал на съезде РСПП первый вице-премьер Игорь Шувалов. В обсуждении участвуют люди доверенные, решения пока не приняты, а мы выносим это на публику, порождая или ненужные ожидания, или тревогу, пояснил позже сам Путин.

С недоверенными людьми разговаривать не будут, а просто доведут до них решение. «Зачем выносить это на публику в электоральный период?» – оправдывал президента чиновник правительства. Похоже, самая трудная задача для власти – как извлечь деньги из налогоплательщиков, не трогая избирателей.

Бизнес называет экономическую неопределенность одним из главных факторов, сдерживающих инвестиции. О необходимости взаимного доверия между предпринимателями и государством говорил на форуме РСПП ответственный за экономический рост министр Максим Орешкин. Но доверие и поддержка формируются через диалог.

Содержание плана действий правительства на 2018–2025 гг. по повышению темпов экономического роста, где будут параметры налоговой и пенсионной реформ, а также стратегии, разрабатываемой ЦСР, станут известны широкой публике только после одобрения президентом. В недемократии субъект политики никому не должен ничего объяснять. «Подданный платит налоги, повинуется и играет на пианино или в скат, гражданину нужно немного больше», – писал германский политический деятель Фридрих Науманн. У нас же немного как раз граждан, а подданных полно.