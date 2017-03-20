Пиар-стратегия развития
- Мария Железнова,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Экономическое регулирование в Российской Федерации, судя по всему, должно скоро отойти к департаменту связей с общественностью. Публичность должна быть точно рассчитана и иметь нужный политический эффект, экономический не важен.
На минувшей неделе стало известно, что президент недоволен публичностью дискуссии о параметрах налогового маневра (см. колонку на стр. 07) в отсутствие консенсуса внутри кабинета. Реакция президента хорошо иллюстрирует текущие представления руководства страны о должном порядке принятия решений, последствия которых затрагивают миллионы человек. Во-первых, принимать решения надо тихо: шумиха на этапе проработки привлекает лишнее внимание к теме. Во-вторых, принимать решения надо кулуарно, кругом «доверенных лиц»: лишние люди создают лишние сложности за счет лишних аргументов. В-третьих, принимать решения надо дисциплинированно, не демонстрируя внешнему миру никаких разногласий и плюрализма внутри партийного, по сути, органа. Ведь разность позиций с определенного угла зрения можно счесть за критику, а критика – признак самостоятельности. Представлять общественности нужно только итоговое, фактически утвержденное уже решение – его можно публично обсуждать сколь угодно громко и долго, поскольку никакой угрозы для решения такое обсуждение уже не будет представлять.
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