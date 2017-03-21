Валовое счастье

Скандинавские страны остаются в топе World Happiness Report, одного из наиболее фундаментальных исследований уровня удовлетворенности жизнью. Между тем мода на экономику счастья, кажется, сошла на нет – и к лучшему.

За пять лет наблюдений топ-10 стран менялся мало. В 2016 г. 1-е место заняла Норвегия, в 2015 г. была Дания, в десятку обычно входят также Канада, Новая Зеландия и Австралия. Россия обыкновенно получает место в пятом-шестом десятке: в 2016 г. она стала 49-й, поднявшись на семь позиций.

Рейтинг счастья рассчитывается подразделением ООН, отвечающим за поиск решений устойчивого развития. Помимо ВВП на душу населения и продолжительности здоровой жизни эксперты учитывают четыре субъективных показателя: уровень социальной поддержки (наличие кого-то, на кого можно опереться в сложные времена), доверия (восприятие уровня коррупции во власти и бизнесе), свободы принятия жизненных решений и щедрости (благотворительности). Эти данные рассчитываются на основании соцопроса Gallup World Poll (репрезентативные группы по 2000–3000 человек в каждой из 155 исследуемых стран).