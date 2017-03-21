Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: От редакции: Излишек автономии
Изъятие излишков автономии
Выборы нового президента РАН могут поставить точку в истории независимости академии
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Неожиданный перенос выборов президента Российской академии наук (РАН) отражает недовольство Кремля сохранившимися элементами академической автономии.
В понедельник общее собрание РАН, которое должно было избрать нового президента (полномочия Владимира Фортова истекают 22 марта), перенесло выборы на ноябрь. Все три кандидата – Фортов, академики Александр Макаров и Вячеслав Панченко – взяли самоотвод. Полномочия президиума академии истекают 27 марта, порядок управления в переходный период зависит от решения правительства, которому академики предложили продлить полномочия президиума и назначить временного главу РАН.
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