Изъятие излишков автономии

Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: От редакции: Излишек автономии

Неожиданный перенос выборов президента Российской академии наук (РАН) отражает недовольство Кремля сохранившимися элементами академической автономии.

В понедельник общее собрание РАН, которое должно было избрать нового президента (полномочия Владимира Фортова истекают 22 марта), перенесло выборы на ноябрь. Все три кандидата – Фортов, академики Александр Макаров и Вячеслав Панченко – взяли самоотвод. Полномочия президиума академии истекают 27 марта, порядок управления в переходный период зависит от решения правительства, которому академики предложили продлить полномочия президиума и назначить временного главу РАН.