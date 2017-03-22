От редакции
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: От редакции: Скрепы с оговорками

Скрепы с оговорками

Россияне консервативны — но только не в вопросах планирования семьи

Отношение к планированию семьи в России – важная корректива к тезису о консервативности российского общества. Это хорошо иллюстрирует новый опрос «Левада-центра».

Оказывается, 78% респондентов считают, что следует планировать рождение детей в семье, используя методы контрацепции, и лишь 13% – что надо родить, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам. За то, чтобы государство принимало меры по предотвращению абортов, выступают 27%, за то, чтобы оставить решение таких вопросов на усмотрение граждан, – 59% (впрочем, в 2015 г. соотношение было 20% к 66%).

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Комментарии  ()
ФОК
02:51 22.03.2017
Если еще проблема неродившегося ребенка, имеющего право на жизнь хоть как-то обсуждается, то почему-то забывается право отца неродившегося ребенка. Почему женщина единолично принимает решение жить этому ребенку или нет? Ведь далеко не всегда отцу ребенка все равно. Зачастую ребенка лишают жизни, не спросив отца. Может отец его готов один воспитать, если он матери не нужен?
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