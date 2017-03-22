Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: От редакции: Столичный сбор
Столичный сбор
От введения нового налога больше всего выиграют самые богатые регионы
- Мария Железнова
- / Ведомости
Возвращение призрака 1990-х – налога с продаж – могло бы стать способом пополнить дефицитные региональные бюджеты, но сегодня от него выгадает самый профицитный.
Идея в том или ином виде вернуть налог с продаж или торговый сбор с оборота возникла как альтернативная версия активно обсуждаемого сейчас в правительстве налогового маневра (повышение НДС и снижение соцвзносов). Предлагаемое значительное повышение НДС до 21 или 22% довольно рискованно: рост нагрузки почувствуют все, кроме экспортеров. Как вариант рассматривается идея оставить ставку НДС на нынешнем уровне, а взамен дать регионам возможность самостоятельно пополнять бюджеты за счет регионального налога с продаж или торгового сбора, рассчитываемого от оборота.
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