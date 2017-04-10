Проживем без интернета
- Николай Эппле,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Новые предложения по введению ограничений в интернете, верно улавливая запретительный тренд, все заметнее отрываются от реальности. Пропаганда запретов при этом очень эффективна, россияне в большинстве соглашаются, что да, надо ограничивать, и даже в принципе готовы к тому, что власть в какой-то момент действительно отключит интернет. Такое «возвращение в Советский Союз» было бы уже настоящей катастрофой.
Конечно, депутаты и представители спецслужб видят в ограничении интернета прежде всего тему, на которой можно тем или иным способом заработать – не деньги, так политический или кадровый капитал. По свежей оценке РСПП, пресловутый пакет Яровой, принятый несмотря на отрицательные отзывы юристов, представителей интернет-отрасли, правозащитников и правового управления Госдумы, к 2019 г. обойдется бюджету в 10 трлн руб. (на момент принятия закона операторы связи оценивали затраты в 5 трлн), а его эффективность в защите от терроризма остается под большим вопросом. Тем не менее большинство респондентов фонда «Общественное мнение» летом 2016 г. поддержали его как способ борьбы с терроризмом.
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