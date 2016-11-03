Многоцелевой buyback МТС

На этой неделе МТС объявила, что в декабре выкупит акции на сумму до 10 млрд руб. О том, что это может произойти, группа уведомила инвесторов несколько месяцев назад, сообщив, что может быть принято решение о выкупе в течение трех лет акций на 30 млрд руб. Решение по каждому из трех лет будет приниматься отдельно, говорили люди из МТС, – так и произошло.

У инвесторов есть почти месяц на решение – прием заявок заканчивается 30 ноября. Коридор цен выкупа был рассчитан так, чтобы цены акций и ADS МТС на пятницу (когда совет директоров принимал решение) оказались внутри него. Так что инвесторы, скорее всего, будут тянуть с заявками до последнего.

Сложная схема выкупа акций – выкуп не с рынка, а напрямую у акционеров; и не на компанию, а на «дочку»; коридор цен; соразмерный выкуп акций у материнской «Системы» – говорит о том, что компания гналась сразу за многими зайцами. Не последней из целей было поделиться таким образом деньгами с «Системой», которая во время различных манипуляций с акциями МТС в этом году оставалась в неизменном выигрыше.

Так, после погашения казначейских акций МТС доля АФК выросла и компания смогла продать «ненужную» часть своей доли – ту, что сверх контрольного пакета. Но чтобы сделать это подороже, ей нужно было конвертировать в американские депозитарные акции (ADS) свои обыкновенные акции МТС (торгуются в России со значительным дисконтом к ADS). И МТС дала ей такую возможность. Конвертация акций была объявлена для всех владельцев обыкновенных акций, но участие в ней «Системы» (крупнейшего держателя российских акций) свело к минимуму количество ADS, полученных миноритариями.

Еще одной целью обратного выкупа, похоже, является создание подушки безопасности для акций МТС. Аналитики ждут от компании не слишком радужных результатов за III квартал, которые будут объявлены 17 ноября. Объявление коридора цен для выкупа на текущих ценовых уровнях предохранит бумаги от их слишком резкого падения.

Уронить цену акций МТС может еще одно ожидаемое событие – объявление штрафа за коррупцию в Узбекистане от американских регуляторов. «Вымпелком» в начале года уже выплатил $795 млн, TeliaCompany (бывшая TeliaSonera) может заплатить до $1,4 млрд. Вся МТС сейчас стоит $7,5 млрд, и если штраф будет сравним с суммой для TeliaCompany, то это будет означать, что МТС должна будет выплатить около 20% своей стоимости. В расчете на ADS это означает потерю примерно $1,4 стоимости бумаги – до $6,1. Нижняя граница цены выкупа находится как раз чуть выше этого уровня – $6,3 за ADS.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»