Хорошие новости плохой пятилетки

Пять лет назад, 4 декабря 2011 г., случились выборы VI созыва Государственной думы, отмеченные множеством нарушений. Вечером на следующий день несколько тысяч человек, возмущенных подтасовками, вышли на Чистопрудный бульвар. С этого момента можно отсчитывать начало нового периода нашей истории. Все, что случилось позднее, – болотное дело, репрессии, войны, санкции – идет из тех событий.

За пять лет появилась безумная нормативная база, превратившая митингующих в уголовников, а некоммерческие организации в иностранных агентов, Россия поучаствовала в двух войнах, поссорилась со всем миром и посадила в тюрьму несколько сотен ни в чем не виноватых людей; политическая власть консолидировалась, а экономика национализировалась и притормозила настолько всерьез, что в возобновление роста не верят даже чиновники.

Кажется, в этом списке немного поводов для радости, но большинство дурных примет последнего времени связаны с работой государственных механизмов и эффектами «большой политики». За пределами этого освещенного круга можно найти неожиданно много поводов для оптимизма.

Давно замечено (об этом писала, в частности, социолог Элла Панеях), что государство в России хуже, чем общество: качество управления в стране не дотягивает до уровня, который можно было бы предсказать, исходя из доходов, связей, уровня образования и талантов ее жителей. Декабрь 2011 г. был моментом фиксации этого ощущения. Можно предположить, что осознание этого факта позволило как государству не замечать в последние пять лет многие общественные институты, особенно критически относящиеся к проводимой властями политике, так и многим общественным институтам развиваться так, будто государства вовсе не существует. И если первое явление было описано со всех сторон, то второму явно уделяется слишком мало внимания.

За пять лет практически любая область общественной жизни стала неузнаваемо лучше, несмотря и вопреки параллельной деятельности государства. Ассоциация наблюдателей «Голос» или общество «Мемориал» превратились в иностранных агентов, но деятельность, которой они мужественно продолжают заниматься, разрастается и приносит плоды. Число пожертвований и волонтеров в третьем секторе, посещаемость и обилие «неполитических» публичных мероприятий, способность к координации на самом низком, муниципальном уровне, скорость обмена информацией и способность обсуждать темы вроде домашнего насилия, прежде столетиями не попадавшие в поле дозволительной публичной дискуссии, – все это растет в России, как никогда прежде. Даже сам интерес к сознанию граждан выбрался за пределы опросов общественного мнения и академической среды.

Все пять лет, что эффективность правления в России падала, эффективность граждан в самых разнообразных сферах продолжала расти. Свидетельством этого служит отчасти тот факт, что само государство пытается воспроизвести магию частных ассоциаций при помощи административных методов. Но государство это когда-нибудь кончится, а опыт коллективного действия, поступательно прирастающий все эти годы, останется с нами. Это хорошая новость.

Автор – редактор «Секрета фирмы»