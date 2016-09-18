Голосовать или ждать

Когда выйдет эта колонка, день выборов будет позади и споры о целесообразности участия в них, наверное, уже несколько поутихнут. Однако вне зависимости от исхода именно этого голосования вопрос о том, ходить или нет на выборы при предсказуемости их результата, останется актуальным и в будущем.

В преддверии 18 сентября мое внимание привлек интересный обмен мнениями на эту тему между Андреем Мовчаном, руководителем экономической программы в Московском центре Карнеги, и Сергеем Романчуком, членом комитета по валютному рынку Московской биржи. Оба являются одними из самых читаемых публичных интеллектуалов в стране. Суть их полемики в Facebook сводится к следующему.

С одной стороны, Мовчан считает, что оппозиции не надо ходить голосовать, поскольку это лишь укрепляет существующую власть и ухудшает положение оппозиционных партий. К тому же они в очередной раз получат стигму неудачника, которому очень хочется иметь реальное представительство в парламенте. По мнению эксперта, вместо непосредственно голосования оппозиции нужно заняться борьбой за поддержку в обществе, за общее распространение либеральных и демократических идей. И вот когда общество будет готово, тогда появится много политиков, готовых реализовать либерально-демократический запрос во власти.

С другой стороны, Романчук считает, что поход на выборы и голосование за одну из непарламентских оппозиционных партий уменьшает долю голосов, отданных прокремлевским силам. Подобное голосование ослабляет власть в целом, а в случае прохождения одной из либеральных партий в Думу способствует реальному разрушению монополии в законотворческом процессе, т. е. именно той ситуации, к которой противники власти и стремятся.

На мой взгляд, точка зрения Сергея Романчука в этом споре гораздо ближе к истине, чем позиция не менее уважаемого Андрея Мовчана. Активность избирателей на выборах – один из возможных показателей демократического здоровья нации. Оппозиции, которая истинно озабочена развитием демократии в стране, в первую очередь должно быть важно не то, за кого именно голосуют избиратели, а то, что они политически мотивированы. Такой избиратель понимает, что выборы – это шанс послать власти сигнал. Например, продемонстрировать единодушную поддержку или полное ее отсутствие. Об этом недавно доходчиво писал в одной из популярных статей ведущий российский специалист по технологиям выборов политолог Григорий Голосов.

Мовчан, однако, прав в том, что работа либерально-демократических сил не должна быть близорукой. Она должна быть нацелена на демократизацию общества в долгосрочной перспективе. Перефразируя известного нобелевского лауреата по физике Макса Планка, новая истина достигает триумфа не потому, что ей удалось убедить своих оппонентов и просветить их, а потому, что ее оппоненты в конце концов поумирали, в то время как выросло новое поколение, уже знакомое с этой истиной.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге