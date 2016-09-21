Развилка после выборов

Начавшийся осенью 2011 года цикл российской политической истории завершился. Турбулентность, возникшая в обществе после пресловутой рокировки, достигла пика во время массовых уличных протестов зимы 2011–2012 гг. Власть была не готова к подобному развитию событий, и неожиданно массовые протесты довели некоторых ее представителей до натуральной истерики. Впрочем, оппозиция была готова к такому развитию событий еще меньше, что и доказало быстрое затухание протеста и дальнейший развал наметившейся было оппозиционной коалиции.

Последовавшие почти пять лет политической реакции создали ситуацию, в которой политической оппозиции на новых выборах не было оставлено ни одного шанса на какой-либо успех. Именно реакционной политикой власти объясняется и низкая явка: снижение количества пришедших на участки граждан красноречивее любых слов – еще в 2011 г. несколько миллионов надеялись на выборы, а за прошедшие годы, судя по всему, перестали.

Выборы обнажили новые проблемы. Так, рассуждения о коварстве и злокозненности фантазийных «оппозиционеров-белоленточников» утратили всякий смысл: никаких людей с белыми лентами на улицах уже четыре года как нет, а разгромленные на выборах оппозиционеры имеют слишком жалкий вид, чтоб ими можно было напугать озабоченное ростом цен и падением доходов население.

Потерпела крах и сочиненная весной 2012 г. теория «путинского большинства»: выборы показали, что его очевидным образом не существует. Если в России и есть какое-то большинство, то оно главным образом апатично. Рассчитывать на то, что в критический момент эти люди выйдут на улицы поддерживать президента, так же наивно, как ожидать их на оппозиционных митингах.

Круг замкнулся – на прошедших выборах власть отомстила своим оппонентам за тревоги и волнения 2011–2012 годов и добилась своего: выборы прошли спокойно, новая, совершенно лояльная Дума избрана, а оппозиция не просто побеждена, но разгромлена, унижена и деморализована. Таково реальное положение дел, и оппозиционной части нашего общества необходимо признаться себе, что и этот раунд проигран, причем проигран не только из-за коварства власти и «безответственности» избирателей.

С тех рубежей, на которые оппозиция отброшена после думских выборов, ей крайне сложно заставить власть и общество услышать свои предложения. Тем не менее и власти необходимо признать: не согласные с курсом президента никуда не делись, но при этом они вовсе не собирались организовывать никаких массовых беспорядков, как пророчествовали расплодившиеся в годы реакции «борцы с Майданом». А значит, надо искать варианты для восстановления нормальной коммуникации со всеми сегментами общества, включая и не согласных с курсом президента граждан: экономическое положение страны тяжелое и продолжает ухудшаться, а выходить из тупика рано или поздно все равно придется совместными усилиями всей страны.

Ради той самой стабильности, о которой так много говорится, на фоне нарастающих социально-экономических проблем власти необходимо прекратить наконец постыдное натравливание одной части вполне мирных и благонамеренных граждан России на другую и начать поиск путей для нового национального согласия, возвращения общественной жизни в стране в спокойное русло.

Казалось бы, на фоне достижения властью всех поставленных перед собой целей именно консолидация общества и должна стать главным содержанием нового политического цикла. Но, к сожалению, надежд на такое развитие событий почти нет: за последние годы сформировался целый класс, который делает карьеры и деньги на генерировании внешней и внутренней агрессии, на углублении раскола в обществе, на травле «оппозиционеров», провокациях, «фабриках ботов» и т. д. А хуже всего то, что подобная политика, похоже, импонирует лично президенту.

Автор – президент Института развития и модернизации общественных связей, Екатеринбург